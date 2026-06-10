Košarkaši Partizana su i posebnim majicama odali počast nedavno preminulom Edinu Avdiću.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Na meču Partizana i Dubaija u finalnoj seriji ABA lige vidjeli smo nekoliko omaža Edinu Avdiću. Jedan od najprepoznatljivijih košarkaških novinara, kolumnista i komentatora u regionu preminuo je u Beogradu u 47. godini, a pred njegovom suprugom i sinom navijači crno-bijelih i klub oprostili su se od Avdića.

Prvo smo vidjeli kako su navijači Partizana skandirali "Edin Avdić", zatim je viđen crtež njegovog sina na velikom video bimu "Beogradske arene". Poslušajte skandiranje Edinu Avdiću na početku meča:

Pogledajte 00:17 Arena skandira Edinu Avdiću Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Nakon toga smo videli da je sam klub pripremio stolicu sa imenom Edina Avdića sa teglom nutele i tanjirom jagoda na njoj. To su poslastice o kojima je sa strašću pričao tokom svojih emisija Avdić, a na kraju smo vidjeli i majicu sa njegovim likom. Igrači Partizana su na zagrijavanju na početku drugog poluvremena nosili najice sa likom Edina Avdića.

Na njoj se osim Edinovog lika vidjela i njegova kultna rečenica iz prenosa finala ABA lige između CIbone i Partizana. "Keecmaaan, ideee" pisalo je na majici, aludirajući na momenat kada je upravo on ispratio čuvenu trojku Dušana Kecmana. Pogledajte još jednom taj detalj:

Izvor: Arena Sport/ Printscreen