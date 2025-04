Generalni menadžer Lejkersa Rob Pelinka bio je zadužen za dovođenje Luke Dončića u tim iz Los Anđelesa i nema sumnje da je napravio dobar izbor.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Luka Dončić je u oba meča Lejkersa sa Minesotom bio najbolji igrač na terenu. U prvom susretu je ubacio 37 poena, a u drugom 31 i tome dodao 12 skokova. Sve to bio je novi povod da se pohvali igra reprezentativca Slovenije, pošto je postigao 68 poena u samo dva meča, a ispred svih Dončića je pohvalio generalni menadžer Rob Pelinka, istakavši da jedan od najboljih NBA igrača naporno radi od dolaska u Lejkerse.

Čovek koji je, zapravo, doveo Dončića i Los Anđeles sada nije imao izbora do da pohvali novog igrača. "On je iluzionista. Radi stvari na terenu za koje ne mislite da su stvarne. Zato morate da budete u dvorani - da biste to videli. Možda ćete videti video na mrežama ili možda čuti legendarnu priču, ali dok ne budete u dvorani i vidite je uživo, pitate se kako je to uradio", ispričao je Pelinka.

Rob Pelinka govori o Luki Dončiću Izvor: YouTube/@LakeShowLSH

Generalni menadžer nastavio je da govori o napornom radu koji Dončić neprestano ulaže kada nije na terenu. "Kažem vam, on je svaki dan bio veliki vođa u teretani, naporno je radio. Jasno je da ne možete biti jedan od najboljih igrača na svetu, a da se ne trudite u svom poslu."

Pelinka dobio nagradu zbog Dončića

Dolazak Luke Dončića u Los Anđeles bio je veliki događaj. Na kraju, Lejkersi su se plasirali u dalju fazu takmičenja i to tako što su u finišu sezone pretekli Denver i zauzeli treću poziciju. Zbog svega učinjenog Rob Pelinka dobio je nagradu - unapređenje i novi ugovor.

Unapređenje je u predsednika košarkaških operacija, dok će i dalje obavljati funkciju generalnog menadžera. Tokom njegovog mandata dovedeni su Lebron Džejms i Entoni Dejvis koji su 2020. osvojili titulu. Te godine je bio sedmi na listi najboljih izvršnih direktora u sezoni. Na NBA sceni se probio se kao sportski agent, prvenstveno zbog njegovog najvećeg klijenta - Kobija Brajanta.