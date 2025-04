NBA košarkaš Markus Moris ušao je u TV studio "ESPN"-a i iznio nekoliko skandaloznih tvrdnji. Posebno su parale uši one koje se tiču Nikole Jokića.

NBA krilni centar Markus Moris (35) iznio je skandaloznu tvrdnju da Nikola Jokić nije u Top 20 najboljih igrača u istoriji lige. Bivši igrač dugačkog niza timova (Hjuston, Finiks, Detroit, Boston, Niksi, Klipersi, Filadelfija, Klivlend) smatra da kroz istoriju postoji bar 20 boljih od trenutno najboljeg košarkaša svijeta i trostrukog MVP-a NBA lige.

"Računam njegova tri MVP priznanja, ali on još nije u Top 20 igrača svih vremena. Impresivno je kako igra, igra se promijenila od kada je on u njoj, promijenio je dodavanjima, kontrolom igre, otežavši igračima da ga čuvaju u reketu... Ali da danas prestane da igra, da li bi bio u Top 20 igrača svih vremena? Ne bih se složio sa tim", rekao je košarkaš čiji se brat potukao sa Jokićem na terenu.

Poznati američki novinar Stiven Ej-Smit, koji se nedavno javno sukobio sa Lebronom Džejmsom, uzvratio mu je na tu tvrdnju i objasnio zašto se ne slaže sa njom.

"Ne slažem se sa tobom. Pogledaj koliko poena postiže, ove godine je ostvario najviše tripl-dablova u karijeri u jednoj sezoni. Četiri igrača imaju četiri i više MVP priznanja - Karim šest, Džordan i Bil Rasel po pet, Lebron Džejms i Vilt Čemberlejn po četiri. Ako Jokić osvoji, biće mu četvrto. Prvi je igrač koji je postigao najviše poena, skokova i asistencija u jednom plej-ofu, u osam uzastopnih sezona imao je 10 tripl-dablova. Prvi je igrač koji je imao 30-20-10 statistiku u NBA finalu... Zna da šutira, da igra na niskom postu i kada ima takve brojeve ne mogu sve to da ignorišem. Ako pričamo o 'Top 20', zaista ne možemo da ignorišemo. Već je prestigao Patrika Juinga, Dejvida Robinsona, nekoliko velikih centara koji su ostavili trag u istoriji. Šek je dominirao, Bil Rasel je Bil Rasel, Hakim Olajdžuvon je on... Ako pričamo o Viltu Čemberlejnu i tome što je mijenjao pravila svojom igrom, moram da kažem da ga je njegov glavni rival (Bil Rasel) nadigrao 11-2 u broju osvojenih titula. To ne poričem, ali Jokić je tu negdje", kazao je Stiven Ej Smit.

I bivši NBA centar Kendrik Perkins (40) takođe nije saglasan sa onim što priča Moris.

"On je najvještiji centar koji je ikad igrao košarku", rekao je "Perk".

"Ne slažem se sa tim", uzvratio je Moris

"Onda ko je?"

"Džoel Embid je najvještijji centar koji je igrao košarku", dodao je Moris.

I Perkins je potom pokušao da urazumi Morisa.

"Kada pričamo o vještinama, ne govorim samo o poentiranju, već o asistencijama, kojih u karijeri ima prosjek od sedam po meču. Tu je uz Larija Birda i Lebrona Džejmsa. Kada pogledate njegove trojke, taj njegov dodir nisam vidio ni kod koga. Ne mogu da nabrojim 20 igrača za koje bih rekao da su ispred Jokića. Pričamo o Skotiju Pipenu? O Alenu Ajversonu? Uz svo poštovanje, on nema tri MVP titule. Kevin Durent? Stefu Kariju priznajem, ali ne mogu da nabrojim 20 igrača koje bih stavio ispred Jokića i toga šta je uradio".

"Markuse, Jokić je bolji od svih"

Moris je sve saslušao, potvrdno klimao glavom, ali ostao je pri svojoj tvrdnji.

"Kada govorite o brojevima, onda možete da pričate o njegovim zaslugama i svemu što je uradio, sa tim se slažem. Dodaje, uključuje saigrače u tim, poentira iz reketa jako dobro, ali i dalje ne vjerujem da u ovoj fazi njegove karijere možemo da ga stavimo u Top 20 igrača. Tako gledam, igrao sam protiv igrača iz nekoliko era. Ne možemo da se vratimo u staru eru, ali kada pogledate Jokića i Juinga, Dankana, to je isti učinak. Izuzev Jokića i Embida centarska pozicija zapravo ne postoji. Ovo nije ista igra kao ona u kojoj su visoki igrači dominirali. On je veliki igrač i biće zapamćen kao jedan od najboljih 20. Ali u ovom trenutku ne mislim da to jeste", kazao je Moris.

Potom je Perkins opet pokušao.

"Markuse, ušao sam u NBA ligu kada je igrao Kobi Brajant i rekao mi je da sam najbolji defanzivac 'na postu'. Ali igra se od 2003. do 2010. igrala laktovima. Morao sam da čuvam Šeka, Jao Minga, Dirka Novickog, Kevina Garneta dok je bio u Minesoti, Rašida Valasa, Antonija Mekdajsa... Sve njih nabrajam sa razlogom - jer oni nisu Nikola Jokić"

"Fizički aspekt igre sada nije isti", uzvratio je Moris.