Željko Obradović razgovarao je sa novinarima pred utakmicu Partizana i Barselone.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan se bori za mjesto u plej-ofu Evrolige. Do kraja regularnog dijela sezone ostalo je još samo šest utakmica, a prva naredna je u Barseloni. Crno-bijeli su trenutno na skoru 15-13 i nalaze se na osmoj poziciji, isti rezultat ima i španska ekipa koja je odmah ispod.

Pred taj meč sa novinarima je pričao Željko Obradović. Otkrio je i ko sigurno neće igrati. "Bošnjaković je iskrenuo zglob protiv FMP, Frenk Nilikina trenira u normalnom ritmu, Bonga nije u kombinaciji, radio je samo prvi dio treninga i neće igrati protiv Barselone i Dubaija i to je važno. Naporna sedmica, putujemo u Barselonu u 5 ujutru u četvrtak. Onda odatle direktno u Dubai, zahtjevno, ali šta je tu. Moramo da nađemo snagu i umijeće da igramo bolje", počeo je Obradović.

Slijede ključni mečevi u elitnom takmičenju. "Izuzetno važan meč, kao što će da budu i svi do kraja. Od šest, pet je sa direktnim rivalima za plasman u plej-of. Igramo protiv tima koji ima probleme i koji se bori do poslednjeg atoma snage i treba da razmišljamo tako. Radlili smo posle Olimpijakosa na tome da budemo još agresivniji i to je ključ utakmice protiv Barselone i na mečevima koji slijede."

Da li se vraća Kevin Panter?

Bivši kapiten Partizana i jedan od glavnih igrača Barselone Kevin Panter je povrijeđen i nije igrao još od 27. februara. Pod upitnikom je za naredni meč, ali Obradović ima neke druge informacije. "Znamo sve to, vidjećemo ko će da bude sposoban da igra. Imam neki nagovještaj da bi Kevin Panter mogao da se vrati, on je i te kako bitan igrač za njih. Imaju problem na poziciji pleja, ali imaju igrače koji mogu to da nadomjeste. Gubili su neke mečeve koje su mogli da dobiju. Vidi se odnos u timu, da vjeruju jedni drugima, bez obzira na probleme koje imaju. Niko nije navikao da Barselona bude na tim pozicijama u Endesi i Evroligi u ovom momentu sezone.

Nije htio previše da priča o koš razlici pošto je Barselona u Beogradu slavila (87:79). "Ne razmišljam toliko, bitnije je da ciljamo pobjedu. Bila bi dobra, a sad to oko rezultata... Te kalkulacije ko će imati koliko pobjeda, teško je, ali treba i o tome voditi računa."

Na kraju je upitan i šta će da bude najbitnije u završnici Evrolige? "Agresivnost, koncentracija, želja, volja. Malo li je?", nasmijao se Obradović na kraju.