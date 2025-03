Litvanski trener Jonas Kazlauskas istakao je da je pobjeda Žalgirisa nad Crvenom zvezdom duplo slađa.

Izvor: Mark RALSTON / AFP / Profimedia

Žalgiris je odnio petu vezanu pobjedu u Evroligi nad Crvenom zvezdom. Tim iz Kaunasa je slavio u Beogradskoj areni 86:80, a poslije važnog trijumfra izabranika Andree Trinkijerija uslijedili su razni komentari.

Veliki broj pohvala stigao je na račun navijača Crvene zvezde koji su svojom koreografijom poslali poruku Rusiji. Međutim, podjednak broj komantara stigao je i na račun pobjede Žalgirisa, najpre se oglasio klub, a onda su se pojavila i mišljenja drugih litvanskih stručnjaka.

Tako je svoju riječ imao i trener Jonas Kazlauskas koji je podvukao da je pobjeda Žalgirisa nad Crvenom zvezdom duplo slađa. "Navijači Crvene zvezde su to uradili namjerno, ideja im je bila da Žalgiris izbace iz igre, da ih zadirkuju, ali im se to obilo o glavu. Ovo je srpski tim, srpski igrači i stranci. To nije CSKA Moskva", rekao je Kazlauskas za "15min.lt".

"Pobjeda je duplo slađa, ali to vjerovatno ne razumiju svi. Ne znam da li stranci iz Žalgirisa ovo razumiju ili trener Žalgirisa. Trener je pročitao, pa možda i razumije. Ali za Litvance i za klub ova pobjeda je bila veoma slatka. Možda su ih događaji prije meča malo pokrenuli", podvukao je Kazlauskas.

Poslije ovog potaza Crvena zvezda zauzima šesto mjesto na tabeli i ima skor 16-11, dok je Žalgiris 13. sa 13 pobjeda i 14. poraza. Žalgiris naredni meč igra protiv Baskonije 6. marta od 20.30 sati u Vitoriji, dok Crvena zvezda istog dana od 20 časova gostuje Bajernu u Minhenu.