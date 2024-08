Iako je bilo nekih glasina da bi Džejms Naneli mogao da se vrati, on ipak neće biti dio tima naredne sezone.

Izvor: MN Press

Džejms Naneli je zvanično napustio Partizan! Kada je Ostoja Mijailović najavio navijačima Partizana iznenađenje na "Crno-bijeloj simfoniji", predstavljanju tima za narednu sezonu nadali su se grobari da će iznenađenje biti povratak Džejmsa Nanelija u tim, ali od toga nema ništa. Sada se crno-bijeli klub oglasio i objavio da se posle dvije godine i zvanično rastaje sa američkim bekom.

"Nakon dvije sezone u crno-bijelom dresu, Džejms Naneli od naredne sezone neće igrati za KK Partizan. Košarkaš koji je zbog svega pruženog na terenu postao jedan od ljubimaca navijača Partizana, više neće biti dio tima, ali ostaje neizostavni dio istorije Kluba kao važan dio generacije osvajača sedme titule regionalnog šampiona! Džejms, želimo ti puno sreće i uspjeha u nastavku karijere", navodi se u oproštajnoj poruci.

Džejms Naneli je i ranije radio sa Željkom Obradovićem i sa njim je u Fenerbahčeu osvojio Evroligu, a ne zna se gdje će nakon Partizana igrati 34-godišnji šuter. Do sada je nastupao u NBA za Filadelfiju, Atlantu, Hjuston, Minesotu i Nju Orleans, u Grčkoj, Španiji, Portoriku, IzraeluItaliji, Kini i Turskoj.

"To je to u ovom trenutku. Vidio sam sinoć 15 igrača, plus Karlik Džouns koji je danas stigao i tu je, sa ekipom. On neće danas raditi trening, trebalo bi da radi ljekarske preglede, moramo da vodimo računa da su svi zdravo i dobro da bi mogli da uđu u proces treninga", objasnio je Željko Obradović nedavno na otvaranju sezone Partizana i time stavio tačku na glasine o transferima.