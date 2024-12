Ovu priču o Nikoli Jokiću malo ko je znao...

Izvor: MN Press

Nikola Jokić je najbolji košarkaš na planeti i u to nema nikakve sumnje. Sama činjenica da je za 24 sata dao 104 poena, da sam nosi Denver ove sezone i da u prosjeku bilježi tripl-dabl dovoljno govori o njegovim dostignućima. Moglo je da se dogodi i da do svega toga ne dođe, posebno zbog određenih situacija sa kojima se suočavao tokom odrastanja.

Tako je u svojoj knjizi o Jokiću "Why so serious" ("Zašto tako ozbiljno") opisao Majk Singer. Razgovarao je sa Isidorom Rudićem, prvim Nikolinim trenerom i sa njegovim ocem Branislavom Jokićem. Oni su prepričali jednu situaciju koja se dogodila kada je srpski košarkaš imao 15 godina.

Nije tajna da je Nikola imao problem sa viškom kilograma tokom odrastanja... "Tokom te sezone, Jokić je čekao da ostane poslednji u svlačionici. Tek pošto bi se svi njegovi saigrači zaputili u salu, on bi se presvukao u košarkaški dres. Jokić je tada imao 15 godina. Nije teško zamisliti kako se pubertet, podivljali hormoni i svijest o izgledu tijela ušunjavaju u njegovu samosvijest. Fizički je počeo kasno da se razvija", navodi se u spomenutoj knjizi.

Zatim opisuje scenu zbog koje je nastao haos. "Pred domaću utakmicu te sezone, prema Isidorovim riječima, jedan pomoćni trener je pretjerao. Dok se Jokić presvlačio pred utakmicu, trener se rugao njegovom tijelu i zadirkivao ga zbog toga. 'Sise i pekara', rekao mu je. Jokić je napustio svlačionicu i sa suzama u očima krenuo ka klupi. Kada je Isidor saznao šta se dogodilo, proključao je. Zabranio je tom pomoćnom treneru da ulazi u svlačionicu i da komunicira sa Jokićem", piše u knjizi.

To je došlo i do Nikolinog oca Branislava. "On je kreten. Zbog tog ismijevanja sklonio sam Nikolu od njega, zadirkivao ga je", rekao je Branislav, a igrom slučaja taj trener je živio u istoj zgradi kao Jokić i često je susretao njega i porodicu. "Rekao sam mu da ću ga pretući ako nastavi sa tim glupostima. Godinama kasnije se u medijima hvalio da je bio Nikolin prvi trener i tada sam mu rekao da ne spominje moju porodicu više u javnosti."

Knjiga je već puštena u prodaju u Americi. Očekuje se da će biti u prodaji i u Srbiji uskoro...