Otac Nikole Jokića objasnio je zašto njegov sin uvijek po dolasku iz Amerike odlazi u rodni Sombor koji je i dan-danas za njega svetinja.

Izvor: MN Press

Nikola Jokić igrao je ovog ljeta za reprezentaciju i pomogao je Srbiji da osvoji bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. Odmah po povratku sa Igara nije se zadržavao u Beogradu nego je odmah otputovao za svoj rodni Sombor gdje je gledao konjičke trke, što je samo još jedna od dokaza da vodi prilično miran život.

Njegova majka Nikolina je radila kao medicinska sestra, otac Branislav je poljoprivredni inženjer, a sinovi su se oduvijek bavili sportom. Najuspješniji je svakako Nikola koji je danas najveći košarkaš na svijetu, a u intervjuu za "Sportal" otac je ispričao da je znao da će postati dobar. Ne i ovoliko dobar. "Bilo je nešto posebno u njemu. Retko to u današnje vrijeme pominjem, ali jednostavno sam znao da će biti dobar košarkaš. Ali tada niko nije znao koliki će uspjeh postići", iskreno će Branislav.

Upravo ta Jokićeva razlika u odnosu na ostale košarkaše, pre svih na one iz NBA lige, danas mnoge čudi. Iako voli da se provede kada postoji povod, i kada je u dobrom društvu, Nikola Jokić je po prirodi introvertan i ne voli kada su reflektori upereni u njega, tako da je čak i sa balkona Skupštine grada "pobjegao" čim je mogao.

"Ono što Nikola voli to su obične stvari. Napravićemo porodične kuće za trojicu sinova, svako ima po auto, uredićemo hipodrom za konje da može tu svoju ljubav da zadovolji. Šta ćeš više? Nije da prije nismo imali i vikendicu i konje i slične stvari, šta sad treba više od ovoga? Treba možda da ode u Beograd na splavove i šta će on tako, da bude neka faca?", objasnio je Branislav Jokić sve o svom ljubimcu i dodao:

"Njega to ne interesuje, ima i ovdje muziku i omiljenu kafanu gdje odlazi petkom i subotom sa svojim prijateljima iz djetinjstva. Ne sjedi on sa novopečenim prijateljima, teško on prima nove ljude oko sebe, moraju biti iz svijeta košarke ili konja, treće nešto baš jako teško".

Podsjetimo, Nikola ima stariju braću Nemaju i Strahinju, koji su se takođe bavili sportom, a koji su uz njega od njegovog odlaska u NBA ligu i večno im je zahvalan zbog podrške. Dobro pamti kako su ga "čeličili" kao najmlađeg.

"Naš stan je bio vrlo mali. Imali smo dvije sobe, kuhinju i kupatilo. Tu su živjeli moja mama, tata, ja, dva brata i baka. Bila je puna kuća", ispričao je sjajni košarkaš u jednom od intervjua, dok podsjetimo da je u svom Somboru izgradio luskuznu vilu poslije lijepe zarade u Americi.

Takođe, Jokić i u SAD posjeduje ogromno imanje gdje živi sa suprugom Natalijom i kćerkom Ognjenom, dok je još jedna prinova na putu.