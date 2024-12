Deveta pobjeda "plavih" a u AdmiralBet ABA ligi. 107:84

Igralo se na jedan posjed razlike sve do sredine prve dionice, kada je Budućnost imala 15:14, a od tog momenta serija izabranika Andreja Žakelja koji su brzo stigli do dvocifrene prednosti na tri minuta do kraja prve četvrtine - 24:14.