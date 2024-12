Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić ponovo pokazao klasu u NBA ligi.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Golden Stejt Voriorse (119:155) u noći između utorka i srijede, ali je možda preciznije reći da su ostali igrači tima iz Kolorada gledali kako Nikola Jokić upisuje pobjedu nad franšizom koja je u poslednjih desetak godina dominirala ligom.

Još jednu impresivnu partiju u NBA ligi Nikola Jokić će pamtiti po novom rekordu koji je postigao - upisao je 38 poena, 10 skokova, šest asistencija i pet ukradenih lopti. To mu je bila treća 30/10/5/5 utakmica u karijeri i niko u čitavoj istoriji NB lige nema više. Srpski košarkaš izjednačio se sa Džejmsom Hardenom i Lerijem Birdom, koji su do sada bili usamljeni na vrhu ove liste.

Denver je meč otvorio serijom 5:0, a do kraja prve deonice imali su i šest poena prednosti. Ipak, nisu uspjeli da sačuvaju ni delić toga u drugom dijelu meča. Golden Stejt je tokom druge četvrtine napravio veliki preokret, imao čak i 12 poena prednost na svojoj strani, da bi se na poluvrijeme otišlo sa potpunim egalom - 57:57.

Treći period donio je bolju igru tima iz Kolorada, ali je sve to ličilo na početak meča Denvera i Golden Stejta. Nakon maksimalnih osam poena prednosti za Nagetse opet je počela serija Voriorsa. Činilo se u jednom trenutku da će oni pregaziti Denver jer su početkom poslednjeg perioda ponovo imali dvocifrenu prednost, ali... Nikola Jokić je ušao sa klupe, postigao 15 poena u poslednjoj dionici i odlučio pitanje pobjednika!

Golden Stejt je na dva i po minuta do kraja meča imao veoma komfornih šest poena prednosti (115:109), ali od tada više nisu postizali poene. Denverova serije 10:0 do kraja utakmice prelomila je meč u korist Jokićevog tima, a Nagetsi su poslednji put do prednosti stigli na 49 sekundi do kraja i više je nisu ispuštali!

Naravno, Nikola Jokić je bio ubjedljivo najbolji pojedinac na ovom susretu. Na drugoj strani terena najefikasniji je bio Stef Kari sa 24 poena, a podršku mu je pružao Džonatan Kuminga sa 19 postignutih poena. Zanimljive role imali su Mudi (13), Podzijemski (13) i Vigins (13), dok je u ekipi Denvera ponovo izostala sjajna partija druge zvijezde tima Džamala Mareja, koji je meč završio sa 12 poena. Srećom, Majkl Porter mlađi ubacio je 22, a Eron Gordon 15.

Nakon ove pobjede Denver Nagetsi zauzimaju osmo mjesto na tabeli Zapadne konferencije NBA lige, sa učinkom od 11 pobjeda i osam poraza. Iznad njih su upravo Golden Stejt Voriorsi, ali i Finiks Sansi, koji sa skorom 12-8 zauzimaju šestu i sedmu poziciju. Denver naredni meč igra protiv Klivlenda, tima sa najboljim učinkom u ligi. Pogledajte najbolje poteze sa meča protiv Golden Stejta:

Rezultati NBA mečeva u noći između utorka i srijede: