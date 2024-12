Nije bilo drame u meču Evrokupa, a ni danas protiv Cibone u 10. kolu AdmiralBet ABA lige.Budućnost je sa lakoćom porazila Cibonu 88:77.

Košarkaši Budućnosti su slavili 88:77 u meču koji su veoma dobro otvorili, a već od sredine druge četvrtine pitanje pobjednika nije se postavljalo. Najveća prednost je bila plus 21.

Kamenjaš i Tanasković su zajedno ubacili 40 poena, a postigli su svih devet koševa za 9:0 na semaforu u "Morači"!

Nekadašnji velikan iz Zagreba imao dobrih perioda i pokušavao da se vrati, ali je prednost crnogorskog prvaka je uvijek rasla... Nakon trojke Jogija Ferela u finišu prve četvrtine ekipa Andreja Žakelja je stigla i do plus 14 (29:15), a na odmor poslije zakucanja Matea Drežnjaka otišla sa čak 49 postignutih poena.

Poslije poena Rašida Sulajmona Budućnost je stigla i do maksimalnih plus 21 (72:51) na dva minuta do kraja treće četvrtine.

Tako je Budućnost stigla do osme pobjede, ima isti skor kao Crvena zvezda, dok je lider Partizan na maksimalnom učinku – 10-0.

Od 19 sati, u subotu je podgorički okršaj – sastaju se Budućnost i SC Derby.

Prije toga tim Andreja Žakelja u srijedu dočekuje Bešiktaš.

BUDUĆNOST VOLI - CIBONA 88:77 (29:18, 20:19, 26:22, 13:18)

Budućnost Voli: Morgan 3, SULAJMON 6 (2-1), Ilić 2 (2-2), Megi 9, SLAVKOVIĆ, TANASKOVIĆ 17 (5-5), Ferel 8 (3-3), Jovanović, Drežnjak 13 (4-4), Omić 5 (4-3), RAJT 2, KAMENJAŠ 23 (8-5).

Cibona: VUKOVIĆ 3 (2-1), Ročak 10 (2-1), Radovčić 5 (2-1), Perasović 4, SKORIĆ 17, Bundović 6, MAJCUNIĆ 3, DŽOK 11 (2-2), Bart 4, Katanović 7, ROGIĆ 7 (4-3).