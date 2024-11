Šok za košarkaše Budućnost Volija i drugi poraz u Admiralbet ABA ligi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U devetom kolu AdmiralBet ABA lige, dočekli smo možda i najveće iznenađenje u dosadašnjem dijelu regionalnog takmičenja - Budućnost Voli je večeras u "Morači" poražena od subotičkog Spartaka 78:75, u veoma uzbudljivom meču 9. kola.

Košarkaši Spartaka su u trećoj četvrtini imali i 12 poena prednosti, ali je nakon toga tim Andreja Žakelja došao do igre koju želi: stegao je u odbrani, počeo da pogađa šuteve spolja i napravio razliku koja mu je bila dovoljna da povede ka pozitivnom ishodu

71:65 za Budućnost, na nešto više od četiri minuta do kraja, nije bio dovoljno zastrašujuć rezultat za Spartak, koji je u daljoj igri pokazao da je spreman na borbu do kraja. Ušlo se u neizvjesnu završnicu, Budućnost je imala dva napada da dođe do produžetka, a posljednji šut Flečera Megija završio je kao promašaj, neposredno pred zvuk sirene za produžetke.

Sa postignutim poenima u Budućnosti je bio najefikasniji Megi sa 14, jedan manje je upisao Rašid Sulejmon, a 11 Mekinli Rajt.

U Spartaku je Rasir Bolton imao 20, a crnogorski košarkaš Danilo Nikolić 10.

BUDUĆNOST VOLI - SPARTAK 75:78 (13:23, 22:17, 22:18, 18:20)

Budućnost Voli:

Morgan 3 (4-1), Sulajmon 13 (6-6), Ilić, Megi 14 (4-3), Slavković 9, Tanasković 5 (4-3), Ferel 9 (3-3), Jovanović 2, Drežnjak, Omić, Rajt 11, Kamenjaš 9 (2-1).

Spartak:

Gibson15 (4-3), Cerovina 12 (3-3), Rudan 4 (3-2), Danijels 2 (2-2), Momirov, Milisavljević, Gordić, Miletić 12 (4-4), Medarević 3, Kadžami-Kin, Nikolić 10, Bolton 20 (6-6).