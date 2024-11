Grčki klub objavio poruku na zvaničnim kanalima posle meča.

Olimpijakos se oglasio nakon burnog kraja utakmice protiv Partizana i incidenta na parketu Beogradske arene. Trener gostiju Jorgos Barcokas i centar domaćih Tajrik Džons ušli su u sukob u kojem nije bilo fizičkog kontakta jer su ih razdvojili igrači oba tima, a Grk je potom rekao da ga je jedan navijač crno-bijelih gurnuo.

"Na kraju utakmice, navijač Partizana stigao je do centra terena i napao trenera našeg tima. Olimpijakos je odmah obavijestio komesara utakmice i Evroligu o neverovatnom incidentu", saopštio je grčki klub uz objavljenu fotografiju na kojoj je navodno navijač koji je napao Grka.

U incidentu, usred rasprave Jorgosa Barcokasa sa članovima stručnog štaba crno-bijelih, ka Grku je krenuo Partizanov centar Tajrik Džons, ali su ga obuzdali pred trenerom gostiju. Barcokas mu je potom dobacivao, Amerikanac je uperio ka njemu kažiprst i tu scenu su pratili i gledaoci sa tribina Beogradske arene.

"To je problem Evrolige. Željkov asistent psovao nas je kroz celu utakmicu, ne znam njegovo ime. Razmijenio sam neke riječi sa njim, a Tajrik Džons me je napao. Kao i navijač sa tribine, koji mi je prišao i gurnuo me je. To nije moj posao, to je tuđa odgovornost", rekao je nakon meča Jorgos Barcokas.

Partizan je furioznom igrom u završnici ostvario veliku pobjedu - 78:70.