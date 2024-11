Skoro svaki poraz Partizana u Evroligi ove sezone liči jedan na drugi i to je veliki problem za trenera Željka Obradovića.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Kriza Partizana traje, porazi se ređaju, situacija u Evroligi je loša posle 10 odigranih kola pošto je skor 2-8 i ekipa je u ovom momentu bliža dnu tabele nego borbi za plej-of. Vremena za preokret ima, tek je novembar, ali je mnogo veći problem to što skoro svi porazi liče jedan na drugi.

"Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica je nesrećna na svoj način". To je napisao Lav Tolstoj u romanu "Ana Karenjina" i upravo to može da se prenese i na trenutna dešavanja u Partizanu. Svaki poraz liči jedan na drugi i svaki meč se završava na isti način - tugom posle drame. I to traje već neko vrijeme. Dešavalo se i prošle sezone, a od tada je promijenjen cio tim. Ostao je samo Balša Koprivica.

Pitanja ima mnogo, isto kao što ima vremena i da odgovor na ista ta pitanja u trenutnoj krizi budu drugačija. Kada? E to je jedno od ključnih pitanja u ovom momentu. Kada će Partizan da se vrati na pobjednički kolosjek u Evroligi, pošto je u ABA ligi na skoru 8-0.

Ima li Partizan lidera?

Ko je lider u ovom timu Partizana? Da li je to Karlik Džouns? Ife Lundberg? Kapiten Vanja Marinković? Zamjenik kapitena Brendon Dejvis, ujedno i najiskusniji igrač u ekipi? Da li je to ono što trenutno nedostaje Partizanu na terenu? Da neko "povuče ručnu" kada kola kreću nizbrdo, što se desilo i protiv Armanija. Prednost od 12 razlike u drugoj četvrtini istopljena je brzinom svjetlosti.

Baš to je bilo i pitanje za Željka Obradovića, ima li lidera? "Lično mislim kada smo pravili tim, znali smo ko može da bude lider tima. Šta je to lider? Kreator. Ko je to kod nas? Svi to znaju. Ne mogu i neću da odustanem od njih i to je ono što je evidentno. Moram da nađem način da ih više motivišem. Kada bih zalazio u detalje šta sve pokušavamo, kakve motivacione video snimke pravimo, čuda prirode, šta da radimo...", rekao je Obradović.

Poruka je jasna - Partizan neće odustati!

Stvari trenutno ne funkcionišu, ekipa se muči i skoro svaki evroligaški meč rješava se posle drame, sa istim ishodom. Skor trenutno jeste 2-8, ali je Obradović svima stavio do znanja da ni on ni njegovi izabranici neće odustati. Boriće se do samog kraja i u nastavku sezone neće biti samo "časnog učešća".

To je potvrdio i Željko na konferenciji za medije. "Možda bi se neko složio sa vama ko se ne zove kao ja što se zovem i ko ima ovo iskustvo. Ja sam zadnji čovek na svijetu koji će tako da razmišlja. Hvala vam, jer ima još ljudi koji tako misle. Da ćemo časno igrati u Evroligi posle samo 10 utakmica. Hvala, dali ste mi ekstra motivaciju. Da završim u 10. kolu Evroligu, da će da bude časno? Sad treba da im kažem da časno igramo i da gubimo 15-ak razlike. Da se koncentrišemo na šta, na ABA ligu? Vidjećemo na kraju gdje ćemo da budemo. Neka bude kako bude, skupo ćemo prodati kožu, makar ja. Koliko ću ih motivisati? Ima ljudi koji o svemu odlučuju. Ne mogu da budem pošteniji o sebi od ovoga. Znam koliko radim i miran sam. Da mogu ja da uđem na teren, dao bih ne znam šta na svijetu, ali ne mogu. Da ne vjerujem u igrače? Taman posla.", jasan je Obradović.

Šta čeka Partizan u Evroligi?

Partizanu tek sada dolaze one najteže utakmice. Mečevi koji su protiv timova koji su u plej-of zoni, neki od njih ciljaju titulu. Kako kaže stara srpska poslovica - na muci se poznaju junaci. Gledajući sport i teren, Partizan je sada baš na toj muci, nalazi se u situaciji koja djeluje bezizlazno i baš sada moraju da nađu izlaz i rješenje.

Šta čeka crno-bijele do kraja 2024. godine? Sve kreće od vječitog derbija i gostovanja Crvenoj zvezdi u Areni (21.1 u 20 časova), a onda dolaze i Olimpijakos i Panatinaikos, tek sredinom decembra imaće, bar na papiru, lakše mečeve.

Raspored u Evroligi do kraja godine: