Partizan je na kraju poražen od Barselone u Evroligi, iako se ekipa Željka Obradovića u finišu meča vratila iz velikog minusa!

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Iako je bio na dobrom putu, Partizan je u poslednjem minutu podbacio, a Katalonci su slavili u Beogradu 87:79, u devetom kolu Evrolige.

“Blaugrana” je imala plus 23 na početku treće četvrtine i činilo se da ide ka sigurnom trijumfu. Međutim, Partizan je nakon toga zaigrao sjajno, a uz neopisivu podršku navijača uspio je i da na minut i po prije kraja priđe na minus jedan. Upravo tada uslijedio je dug napad Barselone i trojka Aleksa Abrinesa, koja je riješila utakmicu.

Definitivno najefikasniji u pobjedničkom timu bio je upravo bivši igrač Partizana Kevin Panter sa 18 poena.

Željko Obradović nije mogao da vjeruje kako je njegov tim reagovao u ključnom napadu utakmice protiv Barselone. Kada su crno-bijeli prišli na poen zaostatka u završnici, dopustili su protivniku da pogodi trojku, iako su bili na dva faula do bonusa.

"Rekao sam na poluvremenu da bi trebalo bude bolja energija, a postala je posle pet minuta treće četvrtine. Počeli smo da igramo kada smo gubili 20 poena razlike", kazao je Obradović nakon meča u miks-zoni.

"Došli smo tako do ključne akcije, na njihovih 'plus 1' imali smo dva 'mala' faula i primimo trojku. Moramo to da naučimo", kazao je Obradović.

Na samom startu Partizan jeste bio bolji rival i napravio početnu prednost 21:11 u sedmom minutu, ali već na startu druge četvrtine bilo je nerešeno 23:23 i meč je bio jako izjednačen sve do finiša poluvremena. Meč su odlučili kraj druge i početak treće četvrtine, gdje je odjednom Barselona uspjela da ode na 23 poena razlike (65:42).

U finišu je crno-bijeli tim uspio da priđe na 80:79, ali nije bilo dovoljno koncentracije na kraju da se sustigne prednost i napravi veliki preokret.



Partizan je doživeo peti poraz u nizu, posle kojeg ima učinak 2-7. Naredni meč igraće u petak protiv Armanija, takođe u Beogradskoj areni.

PARTIZAN: Dejvis 5 (5sk, 3as), Lundberg 5, K. Džouns 17 (3sk, 3as), Nilikina 3, Vašington 7, Koprivica, Bošnjaković 6 (4sk), Pokuševski 12 (3sk), Braun 10, Bonga 8 (4sk), Majk, T- Džouns 6 (8sk)

BARSELONA: Panter 18, Anderson 7 (6sk, 3as), Veseli 12 (3sk, 3as), Brizuela 4, Metu 10 (8sk, 3as), Satoranski 2 (9as), Ernangomez, Nunjez 4 (6sk, 4as), Fal 4, Abrines 9, Parker 17 (7sk), Para