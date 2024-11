Bogati vlasnik Hapoela o situaciji sa Džonatanom Motlijem koga navodno želi Crvena zvezda.

Izvor: Laurent Coust / Zuma Press / Profimedia

Da li će američki centar Džonatan Motli završiti u Crvenoj zvezdi ili ne? To je dilema koja traje već danima od kada je Motli napustio Hapoel iz Tel Aviva, a bogati vlasnik Ofer Janaj optužio je srpskog šampion da se "upetljao" i da je plan da pređe na Mali Kalemegdan.

Tako je u nizu intervjua već prijetio Crvenoj zvezdi, koja demantuje da ima bilo kakve veze sa Motlijem, a Janaj je sada za "Sportski žurnal" ispričao da mu je košarkašev agent Majk Silva rekao da njegov klijent odlazi "zbog rata" u Izraelu.

"Razlog je čudan, nema rata u Izraelu, situacija je i više nego mirna. Motli se čak i dobro provodi, vidim na društvenim mrežama objave. Jedan restoran, drugi restoran, jedna djevojka, druga djevojka. Nisam znao u čemu je problem. Agent mi je još rekao da se plaši i da ga porodica pritiska", naveo je Janaj i potom dodao: "Rekoh: 'Majk, ovo je veoma čudna priča, ali dobro. Ako se Motli plaši može da ostane u Beogradu i igra samo Evrokup mečeve. Tim je i više nego talentovan za domaći šampionat, čak i bez njega'. Situacija je postala veoma bizarna, agent je pričao da on to ne želi, dok sam ja bio u čudu. On ima ugovor. Nije najplaćeniji, Beverli zarađuje više, ali je u samom vrhu. Rekao sam da to nema smisla, međutim, dobio sam odgovor: 'Motli sjutra odlazi, nemaš izbora. Možeš da sarađuješ sa mnom da nađemo rešenje'".

Izvor: Youtube/ IPESE/Printscreen

Prema riječima izraelskog biznismena, navikao je da kada u poslu raskineš ugovor i napraviš štetu - snosiš posledice, tako da je ostao u čudu kada Džonatan Motli nije htio da se strpi i ostane makar u Beogradu, htio je odmah da ode iz Hapoela. Šta se potom dogodilo?

"Nekoliko sati kasnije odradili smo kratko istraživanje, Motli je rekao ostalim igračima da ima ponudu od Zvezde, 2,2 miliona dolara, trenutni ugovor u Hapoelu mu je 1,5 milion. Rekao je: 'Zvezda mi je ponudila više novca, igraju Evroligu i želim da idem'. To je rekao svima, pa smo sigurni da je tačno, ali nema smisla", naglasio je vlasnik Hapoela i dodao da je košarkašu rečeno da ni u kom slučaju ne razgovara sa Janajom.

Izvor: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press/Profimedia

Vlasnik Hapoela ističe da ne poznaje ljude u Zvezdi, da mu je rečeno da je možda radila kao "produžena ruka Makabija", dok je takođe naglasio da je direktor "Milan Dozet zvao generalnog menadžera Džordža Hinasa 12 puta prije nego što se javio".

"Znam da je Motli dobio ponudu od Zvezde, tako da možda je bolje da pita svoj klub", zaključuje Janaj.