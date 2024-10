Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović istakao je da bi bilo dobro da se napravi velika košarkaška hala u kojoj bi Partizan i Crvena zvezda mogli da igraju bez ikakvih problema, odlaganja i premještanja.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda i Partizan imaju probleme sa odigravanjem utakmica u "Areni", svake sezone po nekoliko puta moraju da se sele iz najveće beogradske hale zbog drugih događaja. Ove godine su prvi put izmješteni u halu "Aleksandar Nikolić" ove nedelje i to zbog odigravanja "Serbia opena" u tenisu. Partizan je u srijedu dočekao Monako u "Pioniru", a u petak će Crvena zvezda biti domaćin Panatinaikosu. Takođe će u Evroligi Alba 7. novembra igrati sa crveno-bijelima u "Pioniru".

Pošto je kapacitet ove hale tri puta manji od kapaciteta "Arene" to stvara veliki problem "vječitima" koji su premašili kapacitet "Pionira" po broju prodatih sezonskih karata, a sada je predsjednik Partizana Ostoja Mijailović istakao da postoji ideja da se napravi velika dvorana koja bi bila korišćena samo za košarku.

"Mi smo klub koji je potpuno finansijski stabilan i u budućnosti moramo da razmišljamo da se napravi velika košarkaška dvorana koju će eventualno da dijele Partizan i Crvena zvezda. To su dva kluba stalni članovi Evrolige i to je veoma važno za državu. Ovo je zaista velika anomalija, naša šteta je 300.000 eura što smo protiv Monaka igrali u "Pioniru". Sa jedne strane to je veliki reputacioni problem za nas i naš navijače koji su pošteno platili kate za nivo 400. Moramo trajno da riješimo ovaj problem, Milano igra na ‘San Siru’, a Inter na ‘Đuzepe Meaca’, isti stadion, ista kuća. Mi u ovom trenutku dijelimo Arenu sa Crvenom zvezdom, evo sad i ‘Pionir’ zbog teniskog turnira", rekao je za "Sport klub" Ostoja Mijailović.

Željko Obradović je ranije isticao da je klub pokušao sve ne bi li meč sa Monakom odigrao u "Areni", ali da to nije bilo moguće. Sada se o tome oglasio i Mijailović i javno se zahvalio porodici Đoković na tome što je pokušala sve ne bi li se to desilo. "Moram javno da izrazim zahvalnost porodici Đoković. Željko Obradović i ja smo komunicirali sa njima. Sve su pokušali da dan kasnije uđu u "Arenu" kako bismo odigrali meč sa Monakom, ali zbog pravila ATP to nije bilo moguće", pojasnio je prvi čovjek crno-bijelih.

(MONDO, Sport klub, N.L.)