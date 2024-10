Mornar večeras, u 20 časova, gostuje Spartaku i nada se prvoj pobjedi u AdmiralBet ABA ligi.

Izvor: MN Press

Mornar i dalje čeka na prvu pobjedu u AdmiralBet ABA ligi, nakon što su prije osam dana u Baru na šokantan način dozvolili Borcu da izbori produžetak, onda i pobijedi u dodatnih pet minuta.

Kako su izabranici Mihaila Pavićevića podnijeli taj neuspjeh, ukupno peti u regionalnoj eliti u sezoni, vidjeće se večeras na gostovanju debitantu - Spartaku u Subotici (20 časova), prenose Vijesti.

„Teško nam je pao poraz od Borca. Ali, to je sport, to je košarka. Nekada dobijenu utakmicu izgubiš, ali sam odmah rekao mojim igračima da to mora da se zaboravi - da podignemo glave i krenemo dalje. Spartak je novi tim, ali kada imate dobar budžet onda imate i dobru priliku da sastavite jaku ekipu. Subotičani imaju iskusne i prekaljene individualce i biće teško. Ipak, u svakoj utakmici sam optimista”, rekao je Pavićević.

U pobjedu svog tima vjeruje i centar Lovro Buljević.

„Trener je insistirao da ne potonemo, da držimo glave gore. Mislim da smo dobro trenirali i da smo spremni za dalje. Spartak je dobra ekipa, ima igrače koji su igrali na najvišem nivou - Evroligi, Evrokupu... Mislim da imamo šta da pokažemo, kao što smo to uradili protiv Crvene zvezde i Cedevita Olimpije. Želimo da u Subotici igramo najbolju košarku”, poručio je Buljević.

Spartak je u pet rundi slavio dva puta.

„Mornar je sporije počeo stvaranej tima, samim tim je i sporije ušao u sezonu. Pričati mnogo o Mornaru i njegovom učešću u ABA ligi je zaista suvišno, radi se o braći Pavićević koji su godinama imali velika ulaganja kako materijalna, tako i njih samih i koji su držali barsku košarku na jako visokom nivou. Njihov entuzijazam je za svaku pohvalu, uprkos svim problemima su uspeli da sastave tim. Neće doći da se unaprijed predaju”, rekao je trener Spartaka Vlade Jovanović, kako prenose Vijesti.