Miloš Teodosić pričao je o Crvenoj zvezdi, karijeri, planovima...

Miloš Teodosić jedan je od najboljih evropskih plejmejkera u istoriji. Odlučio je da ispuni svoj dječački san i da se vrati u Crvenu zvezdu i prošle sezone je sa klubom osvojio triplu krunu. Po završetku sezone odlučio je da produži saradnju na još godinu dana, ali će jedna njegova izjava da zabrine navijače.

Gostova je kod Edina Avidća u podkastu "X&O's" i pred sam kraj epizode tema je bila o trenerski posao. "Ne znam. To je moja borba sam sa sobom. Jedan dan bih da budem, pa tri dana gdje da budem trener, da dođe neko kakav sam bio ja i šta ćemo onda taj igrač i ja. Ako postanem trener moja ekipa će igrati najbolju odbranu. Ne znam. Volio bih da ostanem u košarci, ne znam u kom obliku. Za trenera? Nisam još sam sa sobom siguran da je to nešto što bih volio i želio", rekao je Teodosić.

Onda je uslijedilo pitanje kako se osjeća sada sa 37 godina. "Osjećam se okej, vidi se po mojim pokretima da nemam više 30 godina. Prošle godine sam se plašio. Sebi sam najveći kritičar, postavim sebi ciljeve i šta moram da uradim i kako to mora da izgleda, kada ne izgleda, mogu da prestanem. I u decembru mogu to da vidim, ako ne vidim sebe... Imao sam i prošle godine neki strah da li mogu da pomognem ekipi. Da li mogu ekipu da napravim boljom i za 1 odsto? Uspio sam to prošle godine. Ove godine mi je to cilj. Ako ne bude to tako. Mogu da idem turistički na treninge", jasan je Miloš.

Pričao je i o odluci da dođe u Zvezdu. "Stvarno sam razmišljao o dolasku u Zvezdu dugo, bila mi je želja da igram u Zvezdi. Stvarno sam to htio, ali sam uvijek pričao da ne mogu da dođem u Zvezdu i da budem 15. u Evroligi. Biću sa Bolonjom 13. to nije problem, tamo sam stranac. Volim Bolonju, imam prijatelje tamo, ali Zvezdu gledam kao svoju. Okej, dešavalo se svašta prošle godine, povrede, nije se namjestilo sve što je trebalo. Kada sam došao u Zvezdu, mislio sam da će da napravi odličnu ekipu, krenulo je u nekom trenutku, bilo je nekih situacija i nije se ostvarilo ono što sam mislio u Evroligi."

Elitno takmičenje je za njega glavni cilj i ove sezone. "Moj primarni fokus je bila Evroliga. Super je, osvojili smo ABA ligu i Superligu kako se već osvojilo. I ove godine mi je primarna Evroliga. Ne treba da zapostavimo regionalnu ligu, ali treba da se napravi iskorak. Imamo dobru ekipu, dobre igrače, na nama je da napravimo dobru hemiju, da se uklopimo, da otvorimo Evroligu na pravi način, onda će i navijači to da prepoznaju, prvih pet kola je važno da se napravi dobar rezultat", zaključio je Teodosić.