"BURAN PERIOD JE IZA NJIH" Jelisaveta i Miloš Teodosić isplanirali ljetovanje na 2 lokacije s djecom i prijateljima

Jelisaveta i Miloš Teodosić se nisu oglašavali povodom bračne krize o kojoj su brujali domaći mediji

Izvor: Instagram/jagodenamagli/MN Press

Jelisaveta i Miloš Teodosić uspjeli su da prevaziđu bračne probleme o kojima je domaća štampa brujala mjesecima i već su isplanirali ljetovanje sa sinom, ćerkom i prijateljima.

Bračni par će se ovog ljeta odmarati zajedno na dvije destinacije i iako su javnost preplavile informacije o njihovom razvodu, neimenovani izvor blizak paru kaže "da od toga nema ništa jer njih dvoje žele da očuvaju zajednicu".

"Može da se kaže da je buran period iza njih. Rade na tome da povrate mir i da zaborave skandal i tenziju kroz koju su prošli. U tome im pomaže i stručnjak. Angažovali su bračnog savjetnika koji tačno zna kako da riješi problem. To savjetovanje im pomaže da riješe uzroke svojih nesuglasica koje im ugrožavaju zajednicu. Naravno da tokom braka dolazi do sukoba i razmirica, ali dobar stručnjak im može pomoći da nauče da iz teške situacije izvuku i iskoriste najbolje stvari, čime će graditi srećniji brak. To su ih posavjetovali bliski prijatelji i oni su poslušali. Sada je sve u najboljem redu i nema razloga da ne bude tako ubuduće", rekao je izvor Kurira i dodao da je izbor destinacija pao na Italiju i Crnu Goru.

"Oboje vole da putuju, pa su jul i avgust rezervisani za odmor. Najprije bi trebalo da otputuju u Italiju, a potom s prijateljima u Crnu Goru. I prošle godine su bili na primorju i odlično su se proveli. Njihovi mališani uživaju s mamom i tatom, tako da su aranžman i boravak prilagodili potrebama djece. O nesuglasicama koje su se dogodile gotovo da i ne govore, već su koncentrisani na poslovne obaveze, ali i na predstojeći odmor".