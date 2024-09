Klub se oglasio da je Džon Braun dobio otkaz u Monaku i da može da ostane, ali ne i da igra. Evo kako je on reagoao.

Košarkaš Monaka Džon Braun više nije član tog tima i tu odluku dočekao je sa čuđenjem. Nakon što je klub objavio da će saradnja biti raskinuta posle dvije sezone i da će mu biti omogućeno da se u Monaku do januara 2025. oporavlja od povrede ramena, on se oglasio na društvenim mrežama kratkom porukom: "Pa, to je bilo neočekivano". Tu poruku je zatim i obrisao.