Evan Furnije je novi igrač Olimpijakosa, po dolasku u Grču govorio je o odluci da se vrati u Evropu.

Izvor: x/Evan Fournier

Iz Olimpijakosa su već najavili da su u potpunosti formirali tim i očekivalo se da je ekipa, posle povratka Saše Vezenkova, spremna da započne sezonu. Ipak, klub je saopštio da će crveno-bele redove pojačati i iskusni Evan Furnije. Dugogodišnji NBA igrač na opšte oduševljenje navijača dočekan je ovacijama. Ovo će, ujedno, biti prvi angažman beka Francuske koji nije u domovini ili u Americi. Furnije je proveo 12 sezona u SAD, a sada je potpisao višegodišnji ugovor sa crveno-belima iz Pireja. Novi igrač tima Jorgosa Barcokasa objasnio je svoj neočekivani dolazak u Evropu.

"Nisam želeo da ponovo proživljavam iskustva koja sam imao u NBA poslednje dve godine. Bilo mi je veoma dosadno... Razmišljao sam o povratku u Evropu. Želeo sam uzbudljivo iskustvo. Voleo bih da imam više iskustva u NBA, samo sam pet puta stigao do plejofa. Ipak, tamo ne možete da kontorlišete svoju sudbinu. Posle Olimpijskih igara rekao sam agentu da je Olimpijakos moj prioritet. Imao sam kontakt sa NBA timovima, konkretno sa Milvokijem. Bili su zainteresovani, ali se saradnja nije realizovala. Dobio sam dvogodišnju ponudu koja me nije zanimala, želeli su da budem mentor mladim igračima. Ipak, to je nešto čime ne želim da se bavim", rekao je Furnije za L 'Ekip.

Evropski stil košarke daleko se razlikuje od igre "preko bare", samim tim doskorašnji igrač Detroita moraće da se prilagodi novoj sredini. "Svestan sam toga. Biće to period adaptacije, ali igrao sam FIBA košarku gotovo tokom svakog leta na mnogim važnim takmičenjima. Verujem da ću moći da igram na tri pozicije i da ću imati više prilika da dobijem minute. Najvažnija stvar je da želim da osvojim Evroligu", odlučno je rekao Furnije.

Proslavljeni reprezentativac Francuske u Grčku dolazi iz Detroita u kojem je prosečno beležio 6,9 poena, 1,8 skokova i 1,5 asistencija u sezoni 2023/24. Prethodno je nosio i dres Njujorka, Bostona, Orlanda i Denvera. U sastavu Trikolora osvojio je dve srebrne medalje na Olimpijskim igrama (2020. i 2024), dve bronzane na Svetskim prvenstvima (2014. i 2019) i po jednu srebrnu (2022) i bronzanu (2015) na Evropskim prvenstvima.