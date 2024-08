Vanja Marinković se vratio u Partizan i jedva čeka utakmice sa Crvenom zvezdom

Izvor: MN Press

Košarkaš Partizana Vanja Marinković vratio se među crno-bijele ovog ljeta, kao bronzani sa Olimpijskih igara, jedan od projektovanih nosilaca igre i kapiten novog sastava.

Tokom razgovora sa novinarima na treningu, Vanja je raspoložen pričao sa novinarima i rekao da se raduje svemu što predstoji, posebno vječitim derbijima protiv najvećeg rivala, Crvene zvezde.

"Jesam, pojačali su se i biće interesantno", rekao je Vanja o Crvenoj zvezdi.

"Znam šta me očekuje, ja to volim. Što je rekao jedan veliki trener, moj najveći uspjeh je što me mrze navijači Zvezde", dodao je Marinković.

"Oni su se pojačali, mi smo se pojačali, nema sada šta da se priča, kada bude došao derbi pričaćemo, to je sada još daleko", kazao je Vanja Marinković, doskorašnji igrač Baskonije, u kojoj je proveo tri godine. Od odlaska iz Partizana 2019, igrao je dvije sezone za Valensiju prije selidbe iz Vitoriju, iz koje se sada vratio u matični tim.