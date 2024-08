Vanja Marinković je novi kapiten košarkaškog kluba Partizan.

Izvor: MN Press

KK Partizan predstavlja igrače za novu sezonu, a jedan detalj otkrio je i ko će da bude novi kapiten kluba. Djelovalo je, a onda je kasnije i potvrđeno da će to da bude Vanja Marinković! Prilikom izlaska igrača u MTS dvorani srpski reprezentativac je izašao prvi da pozdravi sve prisutne i to je djelovalo kao naznaka da će njemu da pripadne kapitenska traka.

Zvanična potvrda toga stigla je nekoliko minuta kasnije kada je na predstavljanju potvrđeno da će on da nosi kapitensku traku. Ovo mu je drugi put da je kapiten srpskog kluba. On je nosio crno-bijeli dres od 2013. do 2019. godine i pred početak sezone 2015/16 postavljen je za kapitena i postao je najmlađi kapiten u istoriji. Po povratku Novice Veličkovića u klub je traka pripala njemu.

Marinković se vratio iz Španije pred početak nove sezone i tamo je nosio dresove Valensije i Baskonije. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je srebro na Svjetskom prvenstvu prošle godine i bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu ove godine. Podsjećanja radi, prethodni kapiten Partizana bio je Kevin Panter koji je otišao u Barselonu.