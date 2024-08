Nikola Jokić je na svadbi Nemanje Dangubića i Katarine Lazović nosio sat od 73.000 eura.

Izvor: MN Press / Youtube / The 1916 Company Watch Reviews

Nikola Jokić dominira na terenu, ima tri MVP priznanja iz NBA lige, na Olimpijskim igrama je po svim statističkim parametrima bio na vrhu. Uživa na terenu, ali i van terena. Vidjelo se to po proslavama i žurkama na kojima je bio po povratku iz Pariza, a na jednoj od njih pokazao je i novi sat.

Na vjenčanju Nemanje Dangubića i Katarine Lazović pojavio se sa novim satom. O tome su opširnije pisali na stranici "sat na ruci" koja je specijalizovana upravo za to. "Nikola Jokić jeste ljubitelj satova. Najbolji košarkaš svijeta nedavno je na ruci nosio 'Audemars Piguet Royal Oak ref. 26320OR - hronograf' u roze zlatu prečnika 41mm sa crnim brojčanikom. Ovo je nešto novo (za nas novo) u njegovoj kolekciji koja broji par Rolexa, jedan Cartier, jedan Hublot. Nikola uživa u sportskim satovima i gradi kolekciju o kojoj ćemo tek pisati i pričati", stoji u objavi.

Kako se navodi cijena ovog sata iznosi 73.000 eura i to je tržišna cijena. Nije prvi put da je pokazivao svoju kolekciju satova javno. Do sada je pokazao tri sata koja ima i to je uglavnom činio u Americi poslije mečeva Denvera.

Radi se o tri sata, jedan je marke "Rolex" i košta oko 18.000 evra ,drugi je sat marke "Hublot" i košta oko 33.000 evra, a treći je "Kartije" čija cijena je oko 7.000 evra. pogledajte i kako izgleda "Rolex" koji je nosio kada je Denver pobijedio Majami i osvojio titulu 2023. godine.