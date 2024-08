Nikola Jokić provodi leto okružen svojim najbližim članovima porodice i prijatelja i ne radi ništa što mu ne prija. O tome kakav je najbolji košarkaš sveta izbliza, govorio je njegov kum, takođe rođeni Somborac

Izvor: Kurir / Nemanja Nikolić

Nikola Jokić vratio se sa Olimpijskih igara u Parizu sa bronzom oko vrata, rekao samo jedno novinarima i otišao u Sombor, među svoje najbliže, svoje prijatelje i svoje konje.

Na dočeku na balkonu gradske skupštine najbolji košarkaš sveta bio je vidno dirnut zbog srdačnog dočeka i snažnih emocija koje je osetio, ali nije se previše isticao ni na balkonu, a prepustio je drugima i proslavu u jednom beogradskom restoranu, na kojoj je glavna zvezda bio Bogdan Bogdanović.

Nikola Jokić, prosto, u Srbiji voli da uživa u svojoj "zoni" u Somboru i u kakvoj-takvoj anonimnosti, koje je željan u rodnom kraju posle burne sezone u Sjedinjenim Državama, a sada i u Srbiji zbog olimpijskog leta.

Njegov kum Nebojša Vagić, trener KK Džoker, u razgovoru za "bsc happy portal" otkrio je kakav je Nikola Jokić zapravo. "Upoznali smo se preko njegove braće, igrali smo zajedno košarku, gledao sam ga dok je odrastao. Nikola dok je u Somboru pored druženja i brige o svojim konjima, uživa u rekreativnim aktivnostima, igranje tenisa, plivanja na bazenu, pecanja, odlazi si često na vikendicu. Nas dvojica volimo da spremamo hranu u našoj domaćoj radinosti, veoma mu znači da bude okružen ljudima koje voli. Pored nas se oseća komforno isključivo na taj način. Ne voli nikakve turbulentne situacije. Obožava u slobodno vreme da ide na splavaranje, svake godine idemo zajedno na Taru. Prirodu obožava, da li kod nas na Duvanu, reka Tara ili su to planine. To su te aktivnosti koje ne preskače, ništa spektakularno. Ukratko – dobra hrana, dobri ljudi, konji", rekao je Vagić.

"Za Sombor ga najviše vežu ljudi koji su ostali u tom gradu, način života. Iako dobar deo godine provodi u Americi – gde se iživi, to mu dosadi, pa voli da bude i u Somboru. Ovde je specifičan život, sve je veoma usporeno, njemu to odgovara, prijatno mu je, ima mnogo zelenila, dobra mu je hrana, majku je tu. Roditelji ga posećuju u Americi, ali je su u ovom gradu na svojoj teritoriji. U Somboru smo na domaćem terenu. Retko kada se upušta u te avanture – da tablu Sombora vidi s druge strane. Nas dvojica to komentarišemo na taj način, osim ako nije u pitanju neki sportski razlog. Veoma volimo da smo u našem gradu i okolini – vikend naseljima. Uživamo u vremenu provedenom zajedno", dodao je on.

Nikola svaki put kada je u Somboru posvećuje vreme i svom košarkaškom klubu "Džoker"."Nikola to sve radi na neki svoj i specifičan način. Dolazi u klub, ali ne želi da se nameće, veoma je stidljiv. Daje savete, kaže mi šta mu se dopada, a šta bi on voleo da vidi, pita da li bih tako nešto mogao da implementiram i da li daje rezultate. Veoma je konkretan, ali nikada ne preteruje, bazira se na detalje. Želi da pomogne, pomogne meni i igračima, naročito u vezi sa napadačkim delovima sistema, jer je izrazito napadački orijentisan. Ne libi se da da savet, voli da bude nenametljiv, diskretan. On je takav kao čovek. Prošle godine je trenirao sa nama, nema veće motivacije za igrače nego da dođete na trening, a trenirate sa najboljim košarkašem sveta. Igrači su uzbuđeni, to im je najveći motiv. Taj potez pozdravljam", kazao je Jokićev kum.

Vagić i Jokić su konstantno u kontaktu.