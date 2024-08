Predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović oglasio se o transfer glasinama vezanim za crveno-bijele.

Prvi čovjek KK Crvena zvezda Nebojša Čović gostujući na jutarnjem programu "TV Prva" govorio je o nastupu selekcije Srbije na Olimpijskim igrama u Francuskoj, ali i o željama kluba sa Malog Kalemegdana za pojačanja. Pominjali su se mnogi igrači, ali naravno posle sjajnog nastupa na OI svi se pitaju da li će se Filip Petrušev vratii u Beograd.

"ESPN" ga vidi u Americi, ponovo u dresu nekog NBA tima, Olimpijakos se nećka da ga pusti iako se u Pirej vratio nekadašnji MVP Evrolige Saša Vezenkov, a Nebojša Čović je otkrio u kojoj su fazi pregovori sve tri strane.

"Ja mislim da ste to pogrešno formulisali. Nije se Zvezda ništa dogovorila, a i sa Olimpijakosom je pogrešno formulisano. Znači mi smo u razgovorima bili sa Petruševom. Direktno i ja, pričali smo da vidimo da li on konkretno ima želju da dođe. On je izrazio želju, radili smo na tome, radili smo i dalje na tome. Vidjećemo, pogotovo što se u Olimpijakos vratio Vezenkov. E sad Olimpijakos je imao neki drugi problem, a to je povreda ovoga Fala, ne znam da li se on oporavio. Još je to aktivno", rekao je Nebojša Čović.

Komentarisao je kao netačne navode Čović da je Crvena zvezda bila zainteresovana za njemačkog krilnog centra Johanesa Fotjmana. Što se tiče Petruševa, na tome se i dalje radi.

"U našim medijima se pojavilo da Zvezda dovodi Fojtmana. Nit smo razmišljali nit nam je bio na spisku. Dobar je igrač, sve... Kad bi po medijima dovodili igrače ja bih u Crvenoj zvezdi imao već 150 igrača. Radi se dalje, ne mogu da kažem da je izvjesno da će doći ili da neće doći, ali važno je da igrač ima želju, njegov menadžer ima želju i mi imamo želju. Radi se i dalje, a on je igrač Olimpijakosa", rekao je Čović.