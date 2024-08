Mnogi u prenosu nisu primijetili šta je radio jedan od najboljih američkih igrača u svojoj generaciji.

Izvor: X/TalkinKen/printscreen

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od SAD (95:91) u polufinalu Olimpijskih igara u Parizu, iako je naš tim odigrao jednu od najboljih utakmica u istoriji. Amerikanci su tek u finišu meča uspeli da stignu do preokreta, na krilima Stefa Karija, Kevina Durenta i Lebrona Džejmsa. Hvalospjeve o srpskom timu imao je Durent odmah nakon meča - kao i američki selektor Stiv Ker - a Kevin je postigao možda i najbitnije poene na meču.

Na oko minut do kraja, Amerikanci su stigli do četiri poena prednosti i to nakon akcije koju je sa tribina nacrtao Karmelo Entoni! Legendarni košarkaš i nekadašnji reprezentivac SAD sjedio je u prvom redu pored tribina i svojim naslednicima jasno pokazivao šta treba da odigraju. I kamere su uhvatile te detalje.

Prvo je pozvao Kevina Durenta da na centralnoj poziciji preuzme loptu od Lebrona Džejmsa, nakon što mu je Stef Kari napravio blok na desnih 45 stepeni. Zatim je prišao Džoel Embid, koji je želio da pravi blok, ali je Karmelova gestikulacija govorila da to ne treba da se radi. Centar SAD sklonio se odatle, pa je Durent ostao sam protiv Filipa Petruševa, a nakon finte je naskočio i pogodio za dva poena. Pogledajte čitavu akciju i pratite Entonijeve kretnje u donjem dijelu ekrana:

Srbija nije uspjela da se vrati u meč nakon ovih poena Kevina Durenta, koji u Parizu ide po četvrto olimpijsko zlato u karijeri. Pokušavali su izabranici Svetislava Pešića, ali je meč odlučen nekoliko desetina sekundi prije samog kraja. Možda je Karmelo Entoni ovim crtanjem akcije istakao kandidaturu za narednog selektora?