Košarkaši Srbije izgubili su od Sjedinjenih Američkih Država u polufinalu Olimpijskih igara rezultatom 95:91.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Od starta je Srbija stavila do znanja Amerima da će igarti na sve ili ništa, odlično su meč otvorili izabranici Svetislava Pešića, pogađali iz svih pozicija, ali su uzvraćali i izabranici Stiva Kera.

Uspjela je Srbija da se odvoji u finišu prve dionice, imala je plus sedam (25:18), a nakon 10 minuta bilo je 31:23.

Odlična igra viđena je i u drugoj četvrtini, pogotovo kada je Srbija u pitanju, Jokić i drugovi su samo uvećavali prednost, koja je u jednom momentu iznosila i maksimalnih plus 17 (42:25). Uspijevala je Amerika da smanjuje, ali ne i da spusti na jednocifrenu prednost do kraja poluvremena - bilo je 54:43 za Srbiju.

Početkom treće dionice prišli su amerikanci na sedam poena, ali nije posustajala Srbija, odžavala je prednost, nisu imali prava rješenja Džejms i drugovi u napadu. Nakon pola sata Srbija je i dalja imala dvocifreni višak - 76:63.

Znalo se da će Amerika krenuti na sve ili ništa u posljednjih deset minuta, uspjeli su nakon tri minuta igre da spuse zaostatak na minus pet (78:73), nakon čega je Pešić reagovao tajm-autom.

Na pet minuta do kraja - poslije poena i dodatnog bacanja Embida prišli su amerikanci na minus četiri (84:80), a onda i nakon novog koša Embida bilo je 84:82.

A nakon neiskorišćenog napada Srbije, Lebron Džejms solo prodorom donosi izjednačenje 84:84 na 3.38 do kraja meča.

Nakon nove trojke Karija, što je bila njegova deveta Amerika je povela 87:86 na dva minuta do kraja, a onda novim poenima Džejmsa i Karija dolazi do 91:86 i tada je bilo jasno da će Srbija teško moći do preokreta - na kraju 95:91 za plasman u finale.

Kari je bio najefikasniji sa 36 poena, Džejms je imao tripl-dabl 16 poena, 12 skokova i 10 asistencija.

Kod Srbije Bogdanović 20 poena, Jokić 17, Avramović 15 poena.