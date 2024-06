Mario Hezonja očigledno ne bi imao ništa protiv toga da dođe u Partizan.

Izvor: MN Press

Demantovao je nedavno Mario Hezonja da je sve dogovorio sa Real Madridom oko ostanka u redovima kraljevskog kluba i istakao je da još samo razgovara sa svojim timom, a sada je ponovo "zapalio" maštu navijača Partizana! Nekoliko puta je hvalio atmosferu u "Beogradskoj areni" i isticao da je Partizan veliki klub, a sada je hrvatski košarkaš na instagramu postavio poziv da dođe među crno-bijele!

Jedna navijačka stranica je napravila video u kome ga poziva da potpiše ugovor sa crno-bijelima, a on je to postavio na svom instagram storiju! Malo je reći da se probudila mašta navijača Partizana!

Hrvatski košarkaš koji ima iskustvo igranja u NBA ligi je od povratka u Evropu jedan od najboljih krilnih igrača Starog kontinenta. Ove sezone je prosječno bilježio 13,7 poena i 4,4 skoka po meču, a uskoro mu ističe ugovor.

Pogledajte stori koji je postavio na svoj profil:

Izvor: instagram/supermariohezonja

"Kada pričam sa Florentinom on mi kažem da moram da ostanem. Pričao sam i sa Huanom Karlosom Sančezom i Albertom Hererosom i sa svima i imamo iste ciljeve, ali moramo to da dovedemo do kraja. Ali sada nije vrijeme da zamaramo tim sa onime što se dešava sa pojedincima. Doći će perfektan momenat, jer je za nas veoma bitno da osvojimo i ligu. Nadam se da će dobre vijesti doći poslije toga", rekao je nedavno Hezonja o pregovorima sa Real Madridom.

Osim Real Madrida zna se da ga u narednoj sezoni žele Panatinaikos i Barselona, a bilo je priče i da mu se nudi 7.000.000 evra po sezoni. Što se tiče Partizana, za sada djeluje da je priča oko Hezonje više želja navijača, ali očigledno sam košarkaš ne bi imao ništa protiv da dođe u Beograd.