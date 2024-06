Iskusni krilni igrač ostaje u Madridu, a pridružiće mu se i Andres Feliz!

Izvor: MN Press

Dugo je Mario Hezonja bio san navijača Partizana, nadali su se da bi mogao da obuče dres crno-bijelih zbog nekih neslaganja koje je imao sa Ćusom Mateom oko uloge u timu i minutaže... On je hvalio navijače Partizana i atmosferu u Beogradu, ali po svemu sudeći Super Mario ne ide nigdje! Ove sezone je prosječno imao 13,7 poena i 4,4 skoka po meču, a to mu je kod Florentina Pereza osiguralo dvogodišnjii ugovor!

Iako se pisalo da mu Barselona i Panatinaikos nude po 7.000.000 eura po sezoni on će navodno posle okončanja finala Endesa lige protiiv Mursije staviti paraf na novi dvogodišnji ugovor sa Realom.

"Kada pričam sa Florentinom on mi kažem da moram da ostanem. Pričao sam i sa Huanom Karlosom Sančezom i Albertom Hererosom i sa svima i imamo iste ciljeve, ali moramo to da dovedemo do kraja. Ali sada nije vrijeme da zamaramo tim sa onime što se dešava sa pojedincima. Doći će perfektan momenat, jer je za nas jako bitno da osvojimo i ligu. Nadam se da će dobre vijesti doći posle toga", rekao je nedavno Hezonja.

Osim što će Hrvat ostati u timu ekipa traži i dodatnog plejmejkera koji bi pomogao Fakundu Kampacu naredne sezone. Izgleda da nema ništa od dolaska Lorenca Brauna, pa je Real dogovorio dolazak reprezentativca Dominikanske republike Andresa Feliza. Huventudu će biti plaćeno 500.000 eura, a sam Feliz će dobiti ugovor na tri godine. Ove sezone je on u ACB ligi i Evrokupu prosječno imao 14,8 poena, 4,6 asistencija i 1,4 ukradene lopte po meču.