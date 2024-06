Kajri Irving ponovo ne umije da odigra dobro u Bostonu.

Izvor: Profimedia

Dominirao je Luka Dončić, ali uzalud! Ubacio je 30 poena uz čak 10 skokova i upisao novi dabl-dabl u plejofu, ali je prvi meč finala NBA lige dobio Boston! Na kraju je bilo 107:89 za Seltikse, a Dončić jednostavno nije imao dovoljno podrške od saigrača.

Kajri Irving je posebno zakazao sa samo 12 poena, a najefikasniji u redovima Dalasa posle Luke bio je Pi Džej Vošington sa 14 poena i 8 skokova. Dodao je Hardi 13 poena, dok je nekadašnji igrač Partizana Dante Egzum imao epizodnu ulogu sa dva skoka i asistencijom.

Što se Bostona tiče bilo je mnogo više raspoloženih i starta petorka je odradila svoj posao. Džejlen Braun je uz 22 poena dodao i 6 skokova, a oporavljeni Kristaps Porzingis je dodao 20 poena i 6 skokova. Džejson Tejtum je imao dabl-dabl sa 16 poena, 11 skokova i 5 asistencija, Derik Vajt je dodao 15 poena i 5 asistencija, Džru Holidej 12 poena, 8 skokova i 5 asistencija, a Al Horford je imao 10 poena, 7 skokova i 3 asistencije.

Sledeći meč na programu je za tri dana, takođe u Bostonu i tada će Dalas morati da nađe još nekoga osim Luke Dončića kako bi stigao do izjednačenja. Ako se to ne desi Boston će doći do velikih 2:0 u seriji!