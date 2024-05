Nikola Jokić je na konferenciji za medije posle meča sa Minesotom bio prilično iskren i istakao da ne želi da koristi izgovore za poraz.

Izvor: twitter/DNVR Nuggets

Nikola Jokić je imao sjajnu partiju u meču sa Minesotom, pokazivao je neke poteze za koje većina publike nisu znala ni da su dozvoljeni, ali na kraju je poražen. Jednostavno su Timbervulvsi bili mnogo raspooloženiji, imali su više igrača u formi i na kraju su poveli u polufinalu Zapada.

"Mislim da je bila zanimljiva utakmica i da se igrala jako dobra košarka za navijače. Oba tima su imala svoje serije, oni su bili bolji na kraju. Šta nam je falilo? Mislim da su pogodili mnogo šuteva, pogotovo u drugom poluvremenu. Neki su bili otvoreni, neki i ne, ali to je deo košarke. Moramo da radimo na tome", rekao je Nikola Jokić odmah posle meča.

Javio se i jedan srpski novinar na ovoj konferenciji i pitao Nikolu da li je ovo "samo jedna od sedam utakmica" i da li tako gleda na poraz. Mnoge je aktuelni MVP finala NBA iznenadio odgovorom. "To da je ovo jedna od sedam utakmica govore ovi što izgube, a ovi što pobijede ne govore to. ibih da smo mi pobijedili, a da su oni rekli da je ovo samo jedna od sedam utakmica. Vidjećemo, moramo da budemo bolji defanzivno. Mnogo su davali koševa u drugom poluvremenu, to je sve što mogu da kažem", dodao je on.

Imao je brojne zamjerke na odbranu svog tima. "Naravno da ćemo da živimo sa teškim šutevima Rudija Gobera i Naza Rida, ali je bilo lakih poena, bukvalno su bila polaganja. Možda kod mismečeva da pomažemo više, da pokušamo da budemo fizički jači, agresivniji, da neke igrače udvojimo", istakao je lider Denvera.

Jedan od prisutnih novinara pitao je dvostrukog MVP-a regularnog dela NBA lige da li ga poraz u prvom meču motiviše. Nikako! "Porazi me ne motivišu, ali možda da budem bolji u nekim stvarima. U stvari ne znam... Porazi me ne motivišu."

Minesota je tokom ovog meča menjala Rudija Gobera, Karla Entonija Taunsa i Naza Rida na Nikoli Jokiću, a njegov odgovor na pitanje šta može da uradi povodom toga je nasmejao sve u sali.

"Da imam duplikat, klon sebe i da onda mogu da budem svjež, a da ovaj drugi igra. Ne znam prijatelju, Oni mogu da igraju sa visokom, sa niskom petorkom, oni sjajno skaču, agresivni su... Neke šuteve sam pogodio, ovo je teška utakmica, a oni su jako dobar defanzivni tim", završio je Jokić.