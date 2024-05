Pini Geršon smatra da je za poraz Panatinaikosa kriv Kostas Slukas.

Izvor: MN Press

Panatinaikos je na rubu eliminacije iz Evrolige. U četvrtfinalnoj seriji gubi od Makabija sa 2:1 i četvrti meč igra se u Beogradu pred navijačima izraelskog tima. Ako "zeleni" ne pobijede, mogu da se spremaju za godišnji odmor.

Šta se dešava sa timom koji je ligaški dio sezone završio na drugom mjestu? Legenda Makabija Pini Geršon vidi dva glavna razloga za to - Kostasa Slukasa i Ergina Atamana. "Zaključak je da su izgubili samopouzdanje. Vidio sam igrača od 3,5 miliona eura koji igra bez trunke samopouzdanja. Ima mnogo iskustva, ali ne vjeruje u sebe. Igra pod stresom, nervozan je", rekao je Geršon za izraelski "Walla sport" aludirajući na Slukasa koji je treći meč serije završio bez poena.

Potom je na red došao šef struke grčkog velikana. "Ataman voli da priča više nego što voli da trenira. Razumijem da je pod velikim pritiskom i dogodine ga vidim bliže Turskoj nego Grčkoj. Gdje će biti sledeće sezone? To zavisi više od Makabija nego od njega samog. Neću da se miješam u politiku, jer je to glupost. On i Dimitris Janakopulos smislili su priču kako bi stavili sudije pod pritisak. Njihovo ponašanje u poslednjih nekoliko godina sigurno ne pomaže Evroligi da bude na njihovoj strani."

Nastavio je da napada turskog stručnjaka koji je najavio da će otići iz kluba ako ne prođe na fajnal-for Evrolige. "Neki igrač ga ne žele za trenera i to se vidi. Na trećoj utakmici je više sjedio na klupi i slao je loše poruke igračima. Trener uvijek mora da bude aktivan kako bi se zbližio sa igračima."

Jedan od najboljih igrača "Ponosa Izraela" Vejd Boldvin nije igrao na drugom i trećem meču zbog povrede, postoji šansa da bude na parketu u četvrtom meču. "Makabi je bolji tim sa Boldvinom, ali su protiv Panatinaikosa pokazali da su odlični i bez njega. Ako se vrati za četvrti meč, biće to veliki plus za tim. Psihološka injekcija svakako. Vjeruju da mogu da pobijede u bilo kakvim okolnostima", zaključio je Geršon koji je sa Makabijem osvojio dvije titule u Evroligi