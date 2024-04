Ergin Ataman je bio ljut kao rijetko kad posle poraza njegovog tima od Makabija u četvrfinalu Evrolige.

Panatinaikos je posle velike drame i pogotka Lorenca Brauna u momentima odluke izgubio prvi meč četvtfinala Evrolige na svom terenu od Makabija. Posle utakmice vidjeli smo bijesnog Ergina Atamana koji je na konferenciji za medije zaprijetio čak i odlaskom iz kluba!

"Vjerujem da smo mnogo, mnogo bolji tim od Makabija i da ovo nije mnogo bitno za nas. Moramo da se vratimo u našu formu i našoj igri. Želim da vam kažem da sam obećao da ćemo otići na fajnal for. Ništa bitno se ovdje nije desilo. Sada je 1:0 za njih, ali mi ćemo otići na Fajnal for. Ako ne odemo na Fajnal for neću biti u Panatinaikosu sledeće godine", rekao je ljutiti Ergin Ataman.

On je bio nezadovoljan odnosom svih u klubu pred ovaj meč i istakao je da njegov tim nije zaslužio pobjedu zbog velikog broja grešaka koji je napravljen tokom utakmice. "Vjerujem da nismo zaslužili da pobijedimo danas. Promašili smo deset slobodnih bacanja, mnogo smo gubili lopte, gubili smo lopte u poslednja dva minuta i izgubili smo najvažniju loptu na meču. Svi - igrači, stručni štab, klub koji je htio da napravi festival ovdje prije meča, svi zajedno nismo zaslužili da pobijedimo", dodao je on.

Kao i posle same utakmice i na konferenciji za medije je morao da napadne sudije i bio je jako ljut zbog dvije odluke kada je Vejd Boldvin otišao na liniju slobodnih bacanja. "Sudije?" Dva puta su smiješno dosudili po tri bacanja Boldvinu. Ja sam se žalio, ali nije fer da date faul na prvom šutu za tri. Rekao sam mu da ga upozoravam tada i dobio sam tehničku. Izgubili smo prednost i uništili smo sedmomjesečni rad iz regularnog dijela sezone ovdje. To je to. Možda Evroliga može da me kazni sada. Ok, kaznite me, ali svi su vidjeli čudne odluke. To je bio faktor, a ne pritsak. Imamo pritisak u svakoj utakmici, ali nismo zaslužili da pobijedimo", istakao je on.