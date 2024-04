Momci Dragana Radovića savladali su Zlatibor i u revanš meču na startu plej-ofa

Izvor: MN Press

Sa karakterom i bez želje da u gostima brane velikih plus 24 iz prvog meča - košarkaši Podgorice napravili su veliki uspjeh, klub iz glavnog grada Crne Gore plasirao se u polufinale NLB Druge ABA lige.

Momci Dragana Radovića savladali su Zlatibor i u revanš meču na startu plej-ofa (100:93), pa su u velikom stilu nastavili snove u drugom po kvalitetu regionalnom takmičenju.

Od starta utakmice na poznatoj planini u Srbiji bilo je jasno da je Podgorica došla po pobjedu, pa je veoma brzo na semaforu stajalo 10:2 za goste. Zlatibor je pokušavao, vraćao se, ali nekako je bilo očigledno da ne može ni da zaprijeti crnogorskom timu.

Potvrda toga stigla je u trećoj četvrtini kada je Podgorice "odletjela" na 75:55 - do kraja utakmice naš predstavnik je imao i plus 23 (87:64 na sedam i po minuta do kraja), pa je bilo jasno da se samo čeka sa kakvom razlikom će se završiti utakmica na Zlatiboru.

Iako je očekivano do kraja bilo i opuštanja, Podgorica nije dozvolila rivalu da stigne ni do počasne pobjede.

Najefikasniji u timu Podgorice bili su Dejlen Kunc (istakao je i spektakularnim zakucavanjem u drugom poluvremenu) sa 15 poena, Filip Anđušić sa 14, Brendon Slaj sa 13, Marko Kljajević sa 12, Vjačeslav Petrov i Danilo Brnović sa po 11...

Podgorica će u polufinalu igrati sa boljim iz duela između Sutjeske i Vojvodine, a nakon prvog meča bliži plasmanu među četiri su Novosađani koji su u Nikšiću slavili sa 89:84.