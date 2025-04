Majka Rafaela Nadala, Ana Marija, patila je koliko i njen sin zbog velikih zdravstvenih problema koje je pretrpio u posljednjoj fazi karijere.

Majka Rafaela Nadala, Ana Marija, teško je podnosila velike zdravstvene probleme svog sina u završnoj fazi karijere, u kojoj je mnogo patio zbog povreda. "Veoma emotivno mi je sve to, iako se kontrolišem. Poslije svih njegovih povreda, kada gledam meč vidim sa distance da li ima ili nema problem. Kada ima, želim da se meč završi. Ne mogu da gledam kako pati, to mi je previše", rekla je ona u jednom intervjuu.

Nadalovi problemi počeli su još kad je bio tinejdžer 2005, kada mu je dijanostikovan Miler-Vajsov sindrom, zbog kojeg je trpio snažne bolove u lijevom stopalu. Uprkos tome i svemu kroz šta je prolazio u kasnijoj fazi karijere, Španac je osvojio 22 grend slem titule i oprostio se prošle godine od tenisa kao drugi najveći igrač u istoriji, odmah iza Novaka Đokovića.

Dominirao je Rafa dok ga je tijelo služilo kao malo ko u istoriji. Tokom 2010. godine osvojio je tri grend slem titule, a vjerovatno niko nikad neće dostići njegov učinak na Rolan Garosu, na kojem je osvojio čak 14 titula.

Sve to imalo je i svoju cijenu, koju njegova majka nije mogla da podnese.

"Jednom prilikom sjedila sam u njegovom boksu i čula sam da je neko vikao 'Hajde, uloži posljednji napor'. Okrenula sam se i pitala da li ta osobe može da vidi da je on slomljen od umora. 'Prestani da to govoriš', rekla sam. Kada bi osvojio nešto veliko, onda je to bilo zaista impresivno, jer sam kod kuće vidjela koliko je radio i koliko se mučio. Spolja možete da vidite samo spektakl i nemojte da mislite da ovaj svijet nije veoma težak. Pun je prepreka", kazala je Rafina majka Ana.

Kada se prošle godine završavao karijeru, Rafael Nadal se posebno zahvalio svojoj majci, ističući da mu je bila velika podrška od početka do kraja.

"Hvala mojoj majci, podnijela je svaku žrtvu koju je mogla da bismo uvijek imali sve što je potrebno", kazao je Rafa u emotivnom obraćanju javnosti.

Rafini roditelji, Ana Marija i Sebastijan, prolazili su kroz turbulentne faze braka kada je "Bik sa Majorke" bio u početnoj fazi karijere. Tokom 2009. i sam je priznao da je komplikovana situacija kod kuće i rastanak roditelja uticao i na njegove rezultate.

Primjera radi, na Rolan Garosu je izgubio od Robina Soderlinga samo nekoliko nedjelja nakon što su se njegovi roditelji rastali. "Rafa je razoren zbog toga. Iako je u posljednjih nekoliko mjeseci pokušavao da se fokusira na tenis, njegovo srce je uvijek bilo negdje drugdje. U javnosti je uvijek nastupao hrabro, ali privatno se nadao njihovom pomirenju i nadao se da sve to zapravo nije dogodilo", govorio je tada o Rafinoj situaciji jedan njemu blizak izvor za Dejli mejl.

Nadalova majka Ana Marija Parera bila jer vlasnica parfimerije, ali je tokom odrastanja Rafe Nadala i njegove sestre Marije Izabel Nadal odustala od privatnog posla i potpuno se posvetila porodici. Sada je na čelu njegove investicione kompanije koja je samo u 2023. godini imala prihod od 20 miliona evra.

Sa druge strane, Rafaelov otac Sebastijan Nadal Homar je vlasnik osiguravajuće kompanije, restorana, kao i specijalizovane kompanije za prozore i stakla. Svi žive na Majorci, na kojoj se Rafa i rodio 1986. godine.

