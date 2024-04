Nebojša Čović govorio o rivalstvu Crvene zvezde i Partizana.

Predsjednik KK Crvena zvezda Meridianbet Nebojša Čović gostovao je u emisiji "Indirektno" na televiziji K1 i između ostalog govorio je o rivalstvu sa Partizanom. Čović je rekao da kada se pogleda istorija rivalstva, i kada je prelazila sportske okvire, nikada se to nije "prelivalo" na upravu.

"Morate da imate prave sagovornike sa druge strane, a ne da idete prečicama. Neki ljudi iz Zvezde su preko 60 godina u sportu. Mi neprekidno pokušavamo da napravimo prave relacije. Ne smije da se desi da Zvezda kaže da je noć, a ovi drugi kažu da je dan. Treba postepeno doći do neke normalne i konstruktivne atmosfere", istakao je Čović, a potom govorio o zajedničkim interesima koje imaju "vječiti" u Evroligi i ostalim takmičenjima.

"Treba da imamo zajednički interes kako nastupamo u domaćoj ligi, a oni ne nastupaju zadnje dvije godine, onda u regionalnoj ligi, evropskim takmičenjima. Nije dobro da se ljudi u Evroligi krste, da vas rival iz vašeg grada prijavljuje i tužaka toliko da Kampaco ne može da igra dva mjeseca. Ne smije da se ide do bolesnog rivalstva da utiče na rezultat. Sport treba da zbližuje ljude, a na da ih udaljuje. I kakav je naš zajednički stav prema državi, kakve odnose imamo i da pomognemo da se pronađe način da se finansira vrhunski sport", poručio je Čović.

Još jednom je Čović govorio o povlačenju iz Crvene zvezde i prepuštanju kluba Željku Drčeliću, od nedavno novom predsjedniku Upravnog odbora: "Mislim da sam našao nekoga ko će da naslijedi poslove koje sam započeo. Kada će to biti, videćemo. Željko je vrlo opredeljen, vrijedan. Ja ne volim ljude koji se prihvate funkcije, a ništa ne rade. Mislim da on može energetski i sa znanjem to da prihvati, te da Zvezda nastavi ovaj košarkaški put na koji je krenula. Mogli smo da provjerimo i raspoloženje u medijima".