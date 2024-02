Riki Rubio je potpisao za Barselonu do kraja sezone i sada će se vratiti na teren posle teške borbe koju je vodio kada je u pitanju mentalno zdravlje.

Izvor: Lluis GENE / AFP / Profimedia

Sada je i zvanično, Riki Rubio je potpisao ugovor sa Barselonom! Legendarni španski plejmejker je posle uspješne NBA karijere nedavno napravio pauzu od košarke zbog problema sa mentalnim zdravljem, a sada je stavio potpis na ugovor do kraja sezone sa Kataloncima. Imaće pravo igranja u Evroligi i španskom prvenstvu, a ponovo je otvoreno pričao o problemima sa kojima se borio u prethodnom periodu.

"Hvala medijima i ostalim članovima košarkaške javnosti što su ispoštovali moju privatnost. Bio je to vrlo kompleksan period, nisam u potpunosti razumio šta mi se dešava i omogućili ste mi da to na miru riješim. I dalje radim na tome i tako će biti i ubuduće. Dugujem mnogo i Košarkaškom savezu Španije, koji mi je demonstrirao šta znači slogan ‘Porodica'. Postojala su dvije moguće reakcije kada sam selektoru Seđu Skariolu saopštio da moram da napravim pauzu, ali su me svi podržali i niko me nije pritiskao. Sada, kada sam ponovo pitao za pomoć, opet su uz mene u novom koraku ka potpunom oporavku. Veliko hvala i Klivlend Kavalirsima koji su razumjeli moje probleme i čuvali mi leđa od starta. Oduvijek će biti u mom srcu", rekao je Rubio u emotivnom obraćanju.

On je zapravo već izašao na parket pošto je igrao za Španiju na mečevima protiv Letonije i Belgije u kvalifikacijama za Eurobasket. Ipak, "furija" je izgubila oba meča, a Rubio će se sada oprobati i u klupskoj košarci. Ipak, priznaje da su njegovi uslovi Barseloni bili jako specifični.

"Nije bilo jednostavno Barsi da ispuni moje zahtjeve, koji su prilično neobični. Došao sam u klub tokom sezone i pitao za jedinstvene uslove. Prihvatili su, puni razumijevanja. Već 18 godina sam profesionalac, nikada ranije nisam bio dio ovako dobre grupe igrača, momentalno su me prihvatili. Osjećam se cijenjeno, a veliku ulogu imaju i moja porodica i prijatelji. Kada ste u problemu, osjećaj podrške je ono što vas izvlači iz krize. Konstantno sam bio pod stresom i to je negativno uticalo na moje tijelo", dodao je Rubio.

Izvor: MN Press

On je naglasio da je morao puno da misli o svom mentalnom stanju i da mu je za to prije svega bilo potrebno vrijeme. "Ne postoji tačna dijagnoza, ali simptomi su ukazivali na loše mentalno stanje i jedini način da se izborim sa tim je da se posvetim razumijevanju uzroka poteškoća – za šta je trebalo vremena. Dva faktora su uticala – po jedan interni i eksterni. Unutrašnji je način na koji sam sebe posmatrao, sve ono što me je učinilo profesionalcem, ali nije bilo održivo i uvidio sam da postoji drugačiji pristup, iako ga još nisam u potpunosti usvojio. Spoljni – konkurencija. Zato sam napravio pauzu u karijeri. Bio sam veoma uplašen, ali sam znao da je taj potez neophodan. Zahvaljujući tome ponovo igram i uživam na parketu, ali moram i da brinem o sebi. Za mene je košarka bila zatvoreno poglavlje, ali sam radio na svom mentalnom stanju prethodnih mjeseci i uvidio da izlaz postoji. Košarkaš Rubio je ‘pojeo’ čovjeka Rikija, ali strahom se može upravljati. Nekada je nervoza korisna, ali ne u velikim količinama. Nije isto biti uplašen i pod tenzijom ili zabrinut. Mnogo je sivila u životu, a ja učim kako da ga obojim. Od avgusta nisam ni razmišljao o košarkci. Radio sam na ličnosti i svojim problemima – sve to ide uz karijeru, ali je i odvojeno od nje. Već sa 14 godina sam postao profesionalac i sebe izgradio naopačke – prvo tijelo, pa potom karakter. Preokrenuo sam taj proces – bilo je teško, ali pregršt je benefita. Spasao sam se i dobro se osjećam", završio je on.

Riki Rubio je kao jako mlad, mnogo prije punoletstva zaigrao za Huventud, potom proveo dvije sezone u Barseloni, a u NBA ligi je 13 godina nastupao za Minesotu, Jutu, Finiks i Klivlend.