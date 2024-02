Crne prognoze sportskog direktora Partizana u vezi sa evropskim tržištem košarkaša.

Izvor: MN Press

Sportski direktor KK Partizan, Zoran Savić, rekao je za litvanski portal "Basketnjuz" da Partizan više neće dovoditi pojačanja ove sezone. "Ne, imamo 15 igrača i nećemo dovesti nikoga. Imali smo mnogo sreće prošle godine da smo imali 13 igrača i izbjegli ozbiljne povrede u najvažnijem dijelu sezone. Sada ih imamo 15 i nadamo se da ćemo biti pokriveni na svim pozicijama ako oni budu zdravi", rekao je Savić, a prenio Mozzart sport.

On je govorio i o izazovima pri formiranju tima i o tome da će situacija s tim u vezi biti još teža ako NBA liga bude proširena za još dvije ekipe. "Uvođenje još dva NBA tima znači da će svaki klub dobiti 250 miliona dolara da sastavi tim. U Evropi će to napraviti problem", kazao je on i objasnio teškoće koje i sada ima u potrazi za igračima. "Svi ciljaju iste igrače, a preskupi su igrači na pozicijama plejmejkera i krilnog centra i centra. Nekada znate da ćete platiti cijenu koja nije stvarna vrijednost tog igrača. Takvo je bilo tržište, a biće još gore sa Dubaijem, Parizom i Londonom".

Izvor: MONDO/Pavle Knežević

Kako izgleda potraga za Amerikancima iz Razvojne ("Dži") lige? "Mrzim da gledam Razvojnu ligu! Prije dovođenja igrača, gledam igrače iz njihove posljednje dvije sezone. Oni koji su igrali dvie godine u Razvojnoj ligi u prve dvije profesionalne sezone i oni koji su prethodno igrali četiri godine u NCAA, fizički, potpuno su različiti igrači. U NCAA dosta rade individualno, kako na razvoju vještina, tako i na tijelu. Dok se u Razvojnoj ligi uglavnom igraju. Za velike igrače, prisustvo u Razvojnoj ligi je strašno. Ne vidim zašto igrači žele da idu tamo. Misle da se približavaju NBA, ali svaki NBA tim ima skaute u Beogradu. Generalni direktori dolaze iz NBA i misle da je bolje igrati u Evropi ili Evroligi nego potpisivati dvosmjerne ugovore i igrati džabe u NBA".

"Prošlog ljeta sam kontaktirao igrače tri, četiri tima Razvojne lige i to je bila katastrofa. Nijesu imali pojma o Evropi. Čak se i njihovi agenti plaše da ih ponude evropskim timovima u junu, kako ne bi izgubili posao. Zato igrači više vole da sačekaju da se završe predsezonski kampovi u NBA, sačekaju rezove, možda onda odluče da dođu u Evropu. Iako mnogi i dalje idu u Razvojnu ligu. Pritom, ne govorimo o igračima od 23, već onima koji imaju 25 ili 26 godina, koji nijesu igrali u NBA šest godina. A osjećaju se kao NBA igrači. Ti dvogodišnji ugovori im nijesu pomogli da postanu bolji", rekao je on.

Zoran Savić ima bogato igračko i funkcionersko iskustvo u košarci, jer je nakon odlaska u penziju 2002. postao generalni menadžer Fortituda, potom je bio i "dži-em" Barselone, a nakon još jedne epizode u Fortitudu postao je sportski agent na čelu "Inviktus" agencije. U martu 2021. postao je sportski direktor Partizana i par mjeseci kasnije dočekao je u klubu povratak Željka Obradovića, sa kojim je formirao tim koji je prošle sezone igrao u plej-ofu Evrolige i osvojio titulu ABA lige poslije devet godina.