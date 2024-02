Crno-bijeli su sada od pobjede udaljeni od Top 10 zone. Svaki meč do kraja sada će nositi sve veći značaj u borbi za plasman u plej-in.

Bolnim porazom u meču protiv Virtusa u Bolonji, košarkaši Partizana završili su mini-turneju u Monaku i Italiji sa dva poraza, poslije kojih imaju skor 12-13 i devet kola uoči kraja pali su na 11. poziciju. Tim Željka Obradovića sada je prvi ispod crte koja dijeli timove koji će u plej-in od onih koji će završiti sezonu za devet mečeva. Ispod crno-bijelih je Zvezda, sa malo izgleda da do kraja nadoknadi već veliki zaostatak za timovima u Top 10 zoni, a ispred tima iz Humske je niz mečeva koji se mogu nazvati i "finalima". Važno je istaći da će crno-bijeli šest od devet preostalih "finala" odigrati kod kuće, gdje su mnogo uspješniji nego u gostima i gdje se osjećaju mnogo komfornije i sigurnije, što pokazuje i skor. Partizan je na posljednjih šest gostovanja doživio isto toliko poraza, dok je u Štark areni za to vrijeme ostvario skor 3-1, uz jedini poraz upravo protiv Virtusa krajem decembra. Ovo su utakmice koje očekuju Partizan do kraja ligaškog dijela takmičenja:Partizan - Bajern 8. februar