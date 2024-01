Janis Sferopulos odgovarao je na pitanja medija posle pobede protiv Valensije.

Crvena zvezda Meridianbet upisala je novu pobjedu u Evroligi, svoju 10. u 24. kolu elitnog takmičenja, svladala je Valensiju. Po završetku meča na konferenciju za medije došao je trener Janis Sferopulos i imao je samo reči hvale na račun svog tima. Pohvalio je i pojedince, ali nije želio previše da ističe nekoga, već da je cijeli tim veoma bitan.

Upravo to je istakao u svom izlaganju pre postavljanja pitanja. "Čestitam igračima na sjajnoj pobjedi, kontrolisali smo meč, igrali smo sjajno u odbrani i pametno u napadu. Sa druge strane, došli smo u ovaj meč posle derbija i to zahtijeva dosta snage, posebno sa mentalne strane. Nije lako biti spreman kao što je viđeno danas. Ono šta su igrači uradili je veoma važno i zato im dva puta čestitam. Kontrolisali smo ritam, nismo im dali u drugom poluvremenu da reaguju i da igraju kako žele. Zaslužili smo trijumf. Hvala i navijačima na sjajnoj podršci", počeo je Sferopulos.

Potom je uslijedilo pitanje o tome koliko je lakše igrati kada su Miloš Teodosić i Nemanja Nedović u ovakvoj formi. "To su dva veoma kvalitetna igrača koja mnogo daju timu. Ipak, košarka je timski sport, svi zajedno radimo odličan posao. Ne želim da uperim prstom ka jednom igraču, jer su za mene svi isti. Kvalitet njih dvojice je jasan, ali imaju ga i drugi. Neda je igrao odlično, gurao je tim na obje strane terena, onda će na nekoj drugoj utakmici neko drugi da se istakne. To je odlika dobrog tima. Onaj ko je u najboljoj formi pomaže timu, jedan dan Neda, Teo, Gedraitis, Hanga, Davidovac je takođe imao jedan od najboljih mečeva u sezoni, ne zanima me koliko poena je dao. Tobi takođe, jedan od najboljih mečeva. Bolomboj nije bio toliko dobar u ovom meču, ali je zato tim važan. Zato ne ističem nikoga."

Isti novinar želio je da postavi i treće pitanje u nizu, pa ga je Grk prekinuo. "Nije ovo intervju, dajte nekom drugom šansu da postavi neko pitanje, pa ćemo onda da se vratimo na vaše pitanje", prekinuo ga je on.

Potvrdio je potom da je Teodosić bio povrijeđen i da je sam insistirao da igra. "Da, istina je da je Teo htio da igra, primio je injekciju i igrao je. Ima veliko srce i hoće da pomogne timu."

Veoma dobru partiju pružio je Majk Tobi. "Slušajte, rekao sam od prvog dana da računamo na sve igrače i bitno je da su svi spremni. Posebno kada imate duple nedelje. Ovo je prva utakmica u duploj nedelji Evrolige, ali je derbi sa Partizanom bio kao evroligaški, iako je ABA liga. Bolomboj je odigrao veoma dobro u derbiju, Tobi je bio svjež, ušao je i dao je nešto ekstra, nešto što nismo imali. Zato je važno da svi budu spremni, timu su potrebni svi igrači. Biće momenata kada će biti potrebno da svi budu tu da pomognu i to je pravi mentalitet, kao što je Tobi pokazao."

Uslijedila je konstatacija da je ovo "prva pobeda bez stresa kod kuće". "Nije jedina, pobijedili smo Fener ubjedljivo. Znate, nije lako imati stabilnost u našim igrama. Zbog povreda, putovanja, nekada imamo dobre utakmice, za mene je cilj da imamo konstantnost, da budemo konstantno dobri iz meča u meč, da budemo spremni da igramo na najvišem nivou svaki meč. Naravno da će biti momenata gdje će protivnik da igra bolje. Kada date maksimum, onda će nešto dobro da se dogodi. Tako moramo da razmišljamo i to je mentalitet koji želim. Samo tako možemo da pobjeđujemo i da imamo pozitivne stvari."

Istakao je da ne postoji umor. "Mi smo profesionalci, umor ne može da nas zaustavi, ne osećamo zamor, već smo spremni za sledeću utakmicu. Ovo je maraton. Ako misliš da si umoran, propustićeš sledeći voz. Mi trčimo uz taj voz i umora nema", zaključio je Sferopulos.