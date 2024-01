Poznati srpski košarkaš Vladimir Kuzmanović otkrio je sjajnu anegdotu u vezi sa Dejanom Milojevićem.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Budućnosti Vladimir Kuzmanović podijelio je u podkastu "Luka i Kuzma" svoje sjećanje na preminulog Dejana Milojevića, velikana srpske i evropske košarke, za kojim tuguje i NBA liga, u kojoj je bio asistent u šampionskom Golden Stejtu.

Kuzmanović i Milojević igrali su krajem 20. i početkom 21. vijeka u moćnom timu Budućnosti i Kuzmanović smatra da je to bio jedan od najjačih sastava koji je igrao u ovom regionu. "Dao sam veliki broj intervjua u vezi za periodom u Budućnosti i svi pričaju da je tim bio strašan u sezoni 1999/2000, ali ja volim da kažem da je tim posle bio još snažniji. Otišli su Bulatović, Šćepanović i Saša Ivanović, a zamijenili su ih Milojević, Rakočević i Saša Obradović. Mislim da je to bio najjači tim mnogo godina unazad. Pogotovo zato što je on bio tu i jedan od argumenata bilo je da smo dobili igrača koji igra poziciju 'četiri', imao je šut za tri, a koristili smo ga i na 'četiri' i na 'pet'. Dolazio je iz FMP-a, a kad je ušao u tim mnogi su dobili poziv i odbili jer je bila 'gužva', a on je prihvatio"

Kakav je bio Miloje? "Dobro se osjećaš kad imaš čovjeka koji čini sve za tim. To je bio Dejan Milojević, i na terenu i van terena. Bilo je anegdota i van terena koje je Milojević volio da riješi i kad se pojavi, onda ih je rješavao. Išao je tamo gdje su izazovi, nije jurio novac, on mu je bio u drugom planu".

Podijelio je Kuzma i jednu anegdotu u vezi sa Milojevićem. "Tamo 2009. godine došao sam u priliku da sredim stambeno pitanje, da kupim stan. Naravno, bio sam 'kratak' za određeni novac, za nekih 30.000 eura. Legao sam da spavam i probudio sam se sa jednom idejom. Šta mislite, koga sam pozvao? Razgovor je tekao otprilike ovako

Potrebno mi je toliko i toliko

Za kada?

Za sjutra

Dobro, ne pitam kad vraćaš.

"Kad sam mu vratio prošlo je godinu dana. Pitao sam ga da li ima neka kamata, on me je pitao da li bi ti meni uzeo kamatu. 'Pa šta onda za*ebavaš?', rekao je Miloje. Nismo bili prijatelji tog nivoa da smo se viđali često, posao nije dozvoljavao, ima ono daleko bliže prijatelje, ali to kako smo se povezali u igri, štitili i pomagali jedan drugog u igri, stvorilo je divan odnos".

Otkrio je i kada je poslednji put vidio Dejana. "Pregledao sam slike u telefonu, shvatio da je naš poslednji susret bio 25. maja, bio je u kafiću u kojem se okuplja košarkaška ekipa, tu su bili momci iz Beovuka, oni su bili zajedno 25-30 godina. Taj susret... Kao da smo se vidjeli juče i da nastavljamo gdje smo stali. Nema tu osjećaja 'ko se javio, ko se nije javio'. Prije svega tu su bili poštovanje, ljubav i to šta smo prošli zajedno. A prošli smo mnogo u Budućnosti, posle je postao jedan od zaštitnih znakova Partizana".

Dejan Milojević preminuo je u srijedu u Solt Lejk Sitiju, od posledica snažnog srčanog udara. Bio je na timskoj večeri sa Golden Stejtom pred utakmicu protiv Jute kada mu je pozlilo, a u srijedu uveče prema vremenu u Srbiji iz Amerike je stigla strašna vijest.

Dejan Milojević preminuo je u srijedu u Solt Lejk Sitiju, od posledica snažnog srčanog udara. Bio je na timskoj večeri sa Golden Stejtom pred utakmicu protiv Jute kada mu je pozlilo, a u srijedu uveče prema vremenu u Srbiji iz Amerike je stigla strašna vijest. Pročitajte biografiju Dejana Milojevića.