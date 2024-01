Prvi put smo čuli nešto o uzrocima smrti Dejana Milojevića.

Izvor: MN Press

Košarkaška i sportska javnost je i dalje u šoku zbog prerane smrti Dejana Milojevića, a sada je Duško Vujošević iznio detalje srčanog udara koji je doživio 46-godišnji legendarni košarkaš i trener. On je tokom timske večere sa Golden Stejtom u Juti doživio srčani udar, a sada je gostujući na televiziji "Nova" Vujošević otkrio detalje koji do sada nisu bili poznati.

Otkrio je da je preko Milenka Tepića saznao da je Milojević doživio težak infarkt, a kasnije se ispostavilo da je smrt uslijedila nakon što sat i po vremena mozak nije dobio dotok kiseonika.

"Juče posle dijalize zvao me je Milenko Tepić i pitao me: 'Jesi li čuo za Milojevića?' Rekao mi je da je imao težak infarkt i da je pitanje da li će da preživi. Bio sam zaprepašćen. Posle se ispostavilo da do operacije nije sat i po mozak imao dotok kiseonika, da je to eksplodiralo. Vjerovatno će se pokazati da je veliki tromb začepio neki krvni sud", rekao je Vujošević.

Do sada se niko zvanično nije oglasio da govori o uzrocima smrti i detaljima zdravstvenog stanja Dejana Milojevića. On je preminuo 17. januara 2024. godine u Juti, a košarkaški svijet se i dalje oprašta od njega. Emotivne poruke su poslali Partizan, Mega, FMP, Valensija, kao i Bogdan Bogdanović, Miško Ražnatović, Vladimir Štimac, Predrag Danilović, Darko Rajaković...