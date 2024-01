Budućnost Voli savladala je ekipu Burga 78:74

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,Plavi'' večeras nisu imali pravo na grešku i da ih trijumf ostavlja u trci za plasman u osminu finala Evrokupa

Zahvaljujući dobrom pristupu, energiji i borbi, posebno u drugom poluvremenu, "plavi" su u 14. kolu upisali veoma bitnu pobjedu, srušili francusku ekipu i slavili (78:74).

Odavno je trener "plavih" Andrej Žakelj inistirao na pristupu i borbenosti kod svojih igrača, koji su ga večeras konačno poslušali i uz veliku borbu stigli do trijumfa. Budućnost je odigrala odlično drugo poluvrijeme i nadoknadila 11 poena minusa - Burg je poslije trojke Risašera (7:31 do kraja 3. četvrtine) vodio 46:35, a onda je Vladimir Mihailović ušao u ritam. Pogodio je prvu trojku Budućnosti na utakmici (prethodno su "plavi" promašili 11 šuteva) i bio inicijator serije 12:0 nakon koje je crnogorski šampion poveo 49:47.

Poslednju četvrtinu je trojkom otvorio Flečer Megi. Bio je to početak serije 9:0, nakon koje je Budućnost stigla do plus šest - 60:54.

U tim momentima se razigrao i Mekilni Rajt, Budućnost više nije ispuštala prednost, a nakon poena Joana Makundua imala je i osam razlike - 68:60.

Najefikasniji kod Budućnosti je bio Mekinli Rajt sa 16 poena. Makundu je imao 12, Mihailović 11, a Pol 10.

Kod Burga su dvocifreni bili Luis i Morgan sa po 13 poena.

BUDUĆNOST VOLI - BURG 78:74 (15:14, 15:25, 21:15, 27:20)

Budućnost Voli: MIHAILOVIĆ 11, Megi 5, SLAVKOVIĆ 2, Makundu 12 (6-6), FEREL 3 (2-1), Grbović, DŽONS 8, TANASKOVIĆ 7 (4-3), Rajt 16 (11-10), Popović, Pol 10 (7-7), Kamenjaš 4 (3-2).

Burg: LUIS 13 (4-4), Salaš 7 (2-2), Kurbi 3 (2-1), RISAŠER 9 (2-1), Masa 9 (4-3), MORGAN 13, Roulend 8 (4-3), Omenaka, MAJK 7, KOKILA 4 (2-2), Žulijen 1 (2-1).