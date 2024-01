Aron Gordon priznao šta se desilo u božićnoj noći.

Košarkaš Denvera Aron Gordon biće neko vrijeme van parketa i neće moći da pomogne Nikoli Jokiću i ostalim saigračima pošto se "previše opustio" za Božić. Gordon je završio u bolnici zbog toga što ga je izujedao sopstveni pas, a sve jer se "previše grubo" zaigrao sa njim i zato mu je potrebno vrijeme da se oporavi.

Gordon ima ozbiljne posjekotine na licu i pas nije bio nimalo nježan prema njemu (21 šav), a sada je otkrio i šta se to zaista desilo za Božić, zbog čega će Denver imati posledice jer bi poznati košarkaš mogao da odsustvuje i dvije nedelje.

"Malo me je sramota, ali nisam previše postiđen da ne mogu da pričam o tome...", rekao je Aron Gordon, pa "razvezao jezik" o tome šta se desilo: "Ne pijem previše tokom sezone. Ali, mislim da sam to veče popio previše egnoga (mliječni punč sa jajima, prim. aut.). Malo sam se zaigrao sa psom i mislim da se pas tada previše uzbudio i bukvalno me je zato ujeo. Morao sam da se rvam sa njim da bih ga skinuo sa sebe, a onda me je ugrizao i za ruku".

Inače, u pitanju je rotvajler koga je Gordon imao još iz dana dok je igrao u Orlandu, a sudeći prema reakciji Majkla Melouna, nije pretjerano srećan što se ovakva stvar desila baš u "osjetljivom" dijelu sezone: "Nećemo ga pritiskati. Potrebno je da se izliječi i iznutra i spolja. Tako nešto nije jednostavno. Moraš rane da zaliječiš fizički, ali i mentalno. Rekao sam mu da ga želimo na terenu i da smo bolji sa njim, ali da smo u isto vrijeme uz njega i da ga podržavamo. Kada bude mogao da se vrati i da igra na najvišem nivou, tu smo. Za to vrijeme imamo igrače koji su tu i koji mogu da popune tu rupu i njegov izostanak", poručio je trener Meloun.