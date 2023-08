Nikola Jokić će za vikend pratiti svoja grla u Somboru, a mogao bi u srijedu da gleda i reprezentaciju Srbije.

Nikola Jokić leto između dvije NBA sezone provodi u Srbiji i regionu, a dio njegovog odmora biće i druženje sa jednim od najboljih saigrača! Američki košarkaš Aron Gordon stigao je u našu zemlju i naredne dane provešće u društvu srpskog asa, sa kojim vjerovatno planira i posjetu konjičkim trkama!

Gordon, čiji je brat Dru svojevremeno igrao za Partizan, stigao je u Beograd u petak uveče i tom prilikom je primjećen na aerodromu u Surčinu. Za očekivati je da se odmah uputio ka Somboru, gdje će provesti nekoliko dana, a tokom vikenda posjetiti i hipodrom u tom gradu. Jedan od najboljih konja iz Jokićeve ergele Breno Laumar trčaće na memorijalnoj trci porodice Preradović i boriti se za nagradu od 150.000 dinara!

Sasvim sigurno će tu trku gledati i Aron Gordon, koji je već pričao američkim medijima o Nikolinoj ljubavi prema konjima. "Sve nas je pozvao kod njega kući, da gledamo utakmice plej-ina. Usred utakmice on me je pozvao da dođem i pokazao mi svoje kacige za jahanje. To je bio jedan od momenata kada sam ga vidio da je jako uzbuđen, najviše tokom sezone. Razmišljao sam: 'Znači ništa košarka, ali kacige za jahanje...'. Pitao sam ga da li mogu da dobijem jednu. Odgovorio mi je da će mi napraviti jedan kada dođe u Sombor", ispričao je Gordon prije nekoliko meseci.

Zato je Aron iskoristio prvu priliku da se pojavi u Srbiji. Kako Nikola Jokić nije imao obaveza sa nacionalnim timom ovog ljeta, mogao je da isprati trke svojih konja na nekoliko evropskih hipodroma. Između ostalog gledao je kako grla iz njegove štale trče u Somboru i Subotici, ali i u Napulju, gdje je Jokić privukao mnogo pažnje.

Nešto slično sada će se desiti u Somboru ukoliko se NBA zvezda pojavi u društvu Arona Gordona, saigrača iz šampionskog tima. A možda bismo mogli ovaj tandem da vidimo i u Beogradu, naredne srijede kada Srbija bude igrala protiv Portorika. Nikola Jokić je, kao što se zna od ranije, četvrti put odbio selektorski poziv da nastupi za nacionalni tim.