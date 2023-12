Rokas Gedraitis je došao kao snajper. Za sada nišanske sprave ne rade, a bez toga Zvezdi na najvećem nivou nema uspeha.

Izvor: MONDO

Crvena zvezda Meridianbet upisala je i osmi poraz u Evroligi, a iako je šut koji je mogao da donese pobedu crveno-belima promašio Miloš Teodosić, mnogo je bilo upadljivije kada je promašivao Rokas Gedraitis. Igrač doveden zbog svog šuta, od pet trojki pogodio je samo jednu, sabrao je samo pet poena, a kada je promašio dva slobodna bacanja zaredom na samom startu videlo se da (ni) ovo neće biti njegov meč.

Svako ima prava na loš dan, ali Gedraitisu ovo nije prvi put da ne radi ono zbog čega je doveden. Nedavno ga je javno kritikovao i nekadašnji trofejni trener Vlade Đurović i iz meča u meč Litvanac pokazuje da su ove reči pogađale u metu, dok je on svoje mete promašivao i promašuje ih i dalje.

"Pa čak i ovaj Gedraitis, on na teškim utakmicama ne igra dobro. Kod kuće igra bolje nego na strani, ali ni kod kuće kad je teško nije nešto. Ja recimo to nikada nisam rekao, ali meni se ne sviđa njegova mehanika šuta. Ne samo što šutira sa glave, nego nikada nema ispružen lakat kod šuta. Veliki šuteri uvek moraju da imaju ispružen lakat i da prsti prate loptu dok ona ne uđe u koš. On to nema, A on, em je Litvanac, em je šuter, igrao u jakim ligama, on je šuter. Ali ja to u Zvezdi nisam video, nije on šuter ako šutira 6/2 ili 7/2, to nije pravi šuter", rekao je za "Arena sport" Đurović.

DELOVAO JE KAO POGODAK - DO DERBIJA!

Došao je minulog leta kao veliko pojačanje Rokas Gedraitis, a kada nije ušao na spisak reprezentacije Litvanije za Svetsko prvenstvo ovog leta, to je značilo da će moći da se odmori, spremi za novu sezonu i nadali su se navijači da zablista u redovima crveno-belih. I delovalo je tako. Do novembra.

Protiv Asvela ubacio je 17 poena uz četiri trojke, protiv Monaka je pogodio četiri uzosam pokušaja, u derbiju je pogodio dva od tri šuta i delovalo je da je pitanje trenutka kada će početi da radi ono zbog čega je doveden. Međutim, od tada je i on postao problem Zvezde i na prste jedne ruke mogu da se nabroje njegove pogođene trojke u narednim sedam mečeva. Ne, ovo nije merafora. Bukvalno na prste jedne ruke.

BROJITE DO ČETIRI, DALJE NE MORA

Izvor: MN Press

U ovom trenutku, u četvrtak ujutru, Rokas Gedraitis je na zameraljivom učinku od 30 odsto pogođenih šuteva za tri u Evroligi - ubacio je 16 od ispaljene 52 trojke. Nije to dobro za nekoga ko živi od šuta i za šut prima platu, ali kada bi se pogledalo sveukupno nije ni tragično. Međutim, kada se pogleda kako je to izgledalo od derbija odigranog 26. oktobra do sada u Evroligi, situacija je izuzetno loša.

Od meča sa Partizanom, Rokas Gedraitis ukupno je ispalio 27 šuteva za tri u Evroligi i pogodio je samo četiri trojke! Procentualno, 14,8 odsto, što znači da je Zvezda od svog "na papiru" najboljeg šutera dobila pogodak iz svake sedme ispaljene trojke u Evroligi. Brojevi u ovom slučaju dovoljno govore koliko je to loše i nije potrebno dodatno dočaravati koliko je Zvezdi preko potrebno da neko pogađa sa distance. A Gedraitis u ovom trenutku igra tako loše, da ga Janis Sferopulos nije ni uvodio u igru u "Fonteti" u sredu kad se lomilo i kada je Zvezdi osnovno oružje u napadu bio šut sa distance nakon isključenja Luke Mitrovića zbog pet prekršaja.

KAKO JE TO IZGLEDALO PROTIV VALENSIJE?

Izvor: MONDO

Pogodio je u četvrtak Gedraitis samo jednu trojku za ceo meč, dao pet poena, od toga dva sa penala. Na startu je promašio dva bacanja i tako otvorio prostor za dvocifreno vođstvo Valensije nakon uvodnih poena Zvezde, a njegove promašene trojke mnogo su koštale tim Janisa Sferopulosa. Jednu je promašio pri rezultatu 80:74 i tada nije bio ni blizu obruča, još jednu na 72:67, pa i na 66:61. Svaki put kada je promašio - Valensija je dala poene.

Kada je promašio prvu trojku Bre,ndon Dejvis je dao poene za 18:10, kad je drugi put bio neprecizan iza linije 6,75, Kris Džons je ubacio dvojku za 68:61. Kod trećeg promašaja na 72:67, Semi Odželeje je dao tešku dvojku uz faul i onda pogodio i bacanje, a kod promašaja pri rezultatu 80:74, Viktor Klaver je fauliran i dao je jedno bacanje. Četiri puta je Zvezda, umesto da se vrati na posed minusa, posle njegovih promašaja odlazila na tri poseda zaostatka u odnosu na rivala!

A ABA? TU IDE, ALI DERBI NIJE BLISTAV

Kao i Majka Tobija, i Rokasa Gedratiisa u ABA ligi ide mnogo bolje, U dosadašnjem delu sezone je šutirao 23/44 što je 52,3 odsto. Ipak i tu je na derbiju protiv Partizana, u jedinoj "evroligaškoj" utakmici dao tri trojke iz devet pokušaja. Protiv Budućnosti je šutirao 1/3 i dao je samo sedam poena takođe, a u prethodna dva ABA duela sa Krkom i Cibonom bio je jednocifren i uz to u Novom Mestu nije pogodio trojku.

ŠTA ČINITI?

Ako Crvena zvezda želi da se digne u Evroligi, pobede moraju da krenu odmah. Sa skorom 4-8, tim je na dve pobede od desetog mesta, na tri od šestog, ali mnogo je veći problem što Zvezdu od tih pozicija deli mnogo timova. Tek je 16. na tabeli, bolji skor ima samo od Asvela i Albe, koji su već sada prežaljeni. Da bi skor bio bolji, Rokas Gedraitis mora bolje da šutira. Ne samo zbog sebe. Videli smo koliko su puta igrači Valensije skupljali u reketu na početku meča kada bi se Luka Mitrović i Džoel Bolomboj otkrili. Da li bi tako smeli da u uglu stoji Rokas Gedaraitis koji je u stanju da pogodi? Teško.

Na Litvancu i stručnom štabu Crvene zvezde je da taj šut poprave, a ako se to ne desi, teško da će Zvezda moći da računa na mnogo evroligaških pobeda ove sezone. Ovako kako je tim postavljen, sa Nedovićem, Jagom i Nejpirom koji vole prodore, sa Mitrovićem i Bolombojem koji žive od unutrašnje igre, vrhunski šuter je možda i centralni deo slagalice za ovaj tim. Za sada se taj šuter nije pojavio.