Partizan je izgubio od Barselone u Evroligi, a ponovo su se videli određeni problemi u igri.

Partizan nije uspeo da zabeleži pobedu u prvom evroligaškom meču kod kuće. Izgubio je od Barselone (92:83). Imao je svoje šanse, nekoliko puta uspevao je da se vrati i da spusti minus, ali na kraju to nije bilo dovoljno da se napravi preokret i da se obraduje puna beogradska "Arena".

Ponovo je srpski tim prikazao neke boljke koje su vidljive od početka sezone, mada je u ovom meču isplivala i ona jedna stara, od prošle sezone. To je Barsa surovo kažnjavala. Bilo je dosta propusta u igri, promašaja, poput lošeg šuta za tri (4/12). Odigrana su tek tri meča, skor je 1-2 i vremena za analizu i tugovanje nema, jer ekipa već u četvrtak igra protiv Olimpijakosa u Atini, još jednog od favorita u Evroligi.

Željko Obradović i njegov stručni štab baviće se analizama i pokušaće što pre da isprave greške. Vremena nema, posebno kada se igraju duple evroligaške nedelje. "Oni su igrali dobar meč svih 40 minuta, prvo poluvreme bilo je ključno, nismo imali dovoljan protok lopte, posebno u prvih 20 mintua gde su oni imali 13, a mi samo tri asistencije", rekao je trofejni stručnjak. Šta je presudilo? Tri razloga su glavna...

STARA BOLJKA - ODBRANA ŠUTA ZA TRI

Prošle sezone jedan od problema u igri Partizana bila je odbrana šuta za tri poena. Ove sezone je to donekle popravljeno, ali je meč protiv Barselone bio "deža vu". Opet se videla ista, stara, boljka. Srpski tim jednostavno je dozvolio protivniku previše otvorenih šuteva za tri poena - 13/32 (40,6 odsto). Problem je što je veliki broj šuteva van linije 6.75m bio potpuno otvoren.

Najviše prostora dobio je Nikolas Laprovitola koji je to surovo kažnjavao (6/10 za tri), Nikola Kalinić dao je dve (2/6), a nekoliko igrača po jednu trojku. Najveća razlika viđena je krajem prvog poluvremena kada je Partizan poveo sa 30:29, pa je na pauzu otišao sa minusom od 10 poena (44:34), dakle serija 15:4. U tom periodu Barsa je dala pet trojki, počeo je Abrines, pa je Laprovitola dao dve, pa Jokubaitis i onda Kalinić uz zvuk sirene, samo je srpski košarkaš pogodio "preko ruke", svi ostali bili su manje-više otvoreni, kao na treningu.

OFANZIVNI SKOKOVI

Statistika otkriva i još jedan podatak, razliku u skokovima. Barselona je imala 42, Partizan 34. U defanzivnim skokovima su blizu (26-24 za španski tim), ali je razlika napravljena u skoku u napadu - 16 naspram 9. Čak i one šuteve koje su promašivali igrači gostujućeg tima hvatali su i kreirali drugi, pa i treći napad. Primera radi Ledej je imao tri skoka u napadu u Partizanu, dok je na drugoj strani Parker imao šest, Da Sivla i Ernangomez po tri, Satoranski i Laprovitola po dva... Gledajući ukupan broj skokova u crno-belom dresu, Ledej je imao 5, Avramović i Kaminski po 4, Naneli 3, Smailagić, Koprivica, Panter i Trifunović po 2.

"Reakcija u drugom poluvremenu bila je dobra, ali su oni imali dosta situacija sa dva, pa i tri ofanzivna skoka i to je najveći problem. Moj tim se trudio, ali je Barselona na kraju nekim ofanzivnim skokovima opet došla do prednosti", rekao je Obradović posle meča, svestan da će to morati ekspresno da se popravi. Posebno jer je Olimpijakos jedan od timova koji je među dominantnijima u reketu.

MALO ASISTENCIJA I NEDOSTATAK PLEJA

Još jedan statistički parametar pokazao je problem u igri Partizana u ovom momentu - broj asistencija. Samo 11, uz 6 izgubljenih lopti. Barselona je na drugoj strani imala 24 asistencije, uz 7 izgubljenih lopti i na taj način je pravila razliku na parketu. Satoranski je imao 6, Kalinić 5 uspešnih dodavanja, Doužer je na drugoj strani imao 5, a Naneli, Panter i Avramović po dve. Nedostaje kreacija u organizaciji igre, ali i "buđenje" kapitena Pantera koji nije toliko šuterski raspoložen u dosadašnja tri kola, na sva tri meča (Makabi, Asvel, Barselona) dao je po 11 poena (11/17 za dva, 1/9 za tri, 8/10 sa penala).

Jedan od razloga za nedostatak asistencija jesu i povrede igrača od kojih se očekuju dodavanja i kreacija. Jaramaz se oporavlja, Ponitka je ponovo povređen i nije igrao protiv Barse, što znači da je Avramović ostao sam sa tim zadatkom. "Mateuš je odradio trening na dan meča i prijavio da ga boli rame, bolelo ga je toliko da je praktično bio nesposoban da igra. Falio nam je mnogo, on je neko ko može mnogo da pomogne timu. Mislim da neće putovati sa nama u Atinu. On je jedan divan momak koji je imao vleiku želju da igra, bio je baš tužan što nije bio u timu, ali šta da radimo. Odigrali smo tek nekoliko mečeva, mnogo toga je pred nama", poručio je Obradović.

Sledeći meč igra se u Atini u četvrtak (20.15 časova). Oba tima posle tri kola imaju isti skor - pobedu i dva poraza. Neko će se radovati, neko će tugovati u prestonici Grčke, dok se čekaju pojačanja.

