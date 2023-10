Iako se igra tek predsezona, Dilon Bruks ne može bez prljavih poteza. Nije ni čudo što je najomraženiji igrač lige.

Izvor: X/𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧' 𝐍𝐁𝐀/screenshot

Ne miruje Dilon Bruks! Prošle sezone je ratovao sa Lebronom Džejmsom i provocirao je jednog od najboljih košarkaša svih vremena, na Svetskom prvenstvu je tukao Luku Dončića i kasnije sa bokserskim rukavicama pravio cirkus iza scene, a sada je na debiju za Hjuston napravio haos.

Udario je, i to u meču predsezone, nemačkog centra Danijela Tajsa u međunožje i zbog toga je kažnjen. Dobio je 25.000 dolara kazne za ovaj nesportski potez, ali lako će to Kanađanin da plati. On je nakon što se rastao sa Memfisom potpisao ugovor sa Hjustonom na 20.000.000 dolara godišnje i neće morati duboko da stavi ruku u džep za ovih 25.000.

Ipak s obzirom da je izbačen svega četiri minuta i 33 sekunde nakon početka njegove debi utakmice za Rokitse sigurno je da će kazni biti još i da će kanadski košarkaš još morati da plaća. Pogledajte incident zbog koga je izbačen sa utakmice i kažnjen: